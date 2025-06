Juventus, accordo in videocall: colpo dalla Premier – Sky

La Juventus tenta l’approccio con accordo in videochiamata, stando a ciò che fanno sapere da Sky Sport.

Nel corso della trasmissione in onda sull’emittente satellitare, il giornalista Gianluca Di Marzio, in “Calciomercato – L’Originale”, ha fatto sapere che la Juventus starebbe facendo sul serio al fine di anticipare il Napoli sull’operazione.

Il Napoli ha messo in chiaro, in Serie A, che sta letteralmente dominando il calciomercato italiano. Prima con De Bruyne e Marianucci, poi con Lang e la possibile operazione Nunez che pure sembra in fase avanzata. Adesso la Juventus, per contro-rispondere proprio agli azzurri, vorrebbe giocare d’anticipo e in programma, nella giornata di domani, ci sarebbe una videocall per cercare di stringere su un’operazione che accontenterebbe calciatore e società.

Calciomercato: la Juventus spinge per il colpo dalla Premier

Sta lavorando per il proprio calciomercato e sul proprio futuro la Juventus e lo fa direttamente dagli States, con il lavoro in corso che vedrà un “incontro virtuale” che avrà col club inglese.

In uscita dal Manchester United, dopo l’annata in prestito al Chelsea, è il calciatore campione dell’ultima Conference League che, dopo aver vissuto due finali tra Champions e Conference League in soli 12 mesi tra Borussia Dortmund e Blues, ha deciso assieme al club dello United di salutare a titolo definitivo sia il club di Manchester che la Premier League.

La sua possibilità è quella di arrivare in Serie A, dopo il forte interesse del Napoli che ad oggi pare più concentrato su Lang e Chiesa. Ed è per questo che la Juventus, approfittando della “distrazione” di Manna e Conte, proverà a fiondarsi proprio sul colpo Jadon Sancho. Per l’esterno inglese si terrà una videocall con lo United per comprendere la possibilità della realizzazione sull’affare.

Colpo Sancho per la Juve: l’inglese ha già dato il suo via libera

Avrebbe dato già il suo via libera per la riduzione dell’ingaggio, al fine di tornare a sentirsi protagonista da esterno titolare, Jadon Sancho.

Il calciatore inglese, dovesse arrivare in Serie A per giocare alla Juventus, lo farebbe rinunciando al suo ingaggio. Pur di tornare a sentirsi importante, nella speranza di rientrare tra le idee della Nazionale inglese, in vista del Mondiale 2026, la sua scelta sarebbe quella di giocare in Italia. La Juve vuole chiudere per 20-30 milioni sul suo cartellino, potendo contare su un ingaggio di 5-6 milioni di euro a stagione per Sancho.