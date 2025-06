Milan, salta la prima testa con Allegri: è addio

Sono decisivi i pareri di Massimiliano Allegri sul mercato del Milan con il tecnico livornese che è costantemente in contatto con Igli Tare per cercare di trovare l’intesa riguardo i possibili affari dei rossoneri.

In questi giorni le trattative sono molto calde sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita con il Milan che sta anche decidendo il futuro dei calciatori in scadenza di contratto o a fine prestito.

La rosa a disposizione del tecnico livornese è sicuramente troppo ampia al momento considerato il fatto che il Milan sarà fuori dalle coppe europee della prossima stagione. I rossoneri sono pronti a salutare quindi gran parte dei giocatori che hanno fatto parte dello scorso campionato e questa operazione è già cominciata con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Nel frattempo giungono le prime decisioni ufficiali su quei calciatori che sembravano essere in bilico sul futuro in rossonero.

Allegri ha dato l’ok: via dal Milan, non ci sarà conferma

Se per Kyle Walker la decisione di non confermarlo era giunta già da tempo, in queste ore è arrivata anche la scelta di non tenere Riccardo Sottil in rosa in vista della prossima stagione. La notizia era nell’aria ma ora è certo che il Milan non terrà l’esterno offensivo in rosa che farà quindi ritorno alla Fiorentina.

Troppi i 10 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il cartellino dell’esterno con Massimiliano Allegri che ha dato l’ok alla partenza del calciatore che difficilmente resterà in viola durante il prossimo campionato. La sensazione è che Sottil sia destinato ad una nuova partenza, magari questa volta a titolo definitivo. Sulle sue tracce c’è il Torino con Marco Baroni che apprezza molto il classe 1999.

Non sarà quindi esercitato il diritto di riscatto da parte del Milan che saluterà quindi definitivamente sia il calciatore della Fiorentina che il difensore inglese. Altre mosse volte ad abbassare il monte ingaggi e a sfoltire la rosa col Milan ora pronto a dedicarsi completamente agli acquisti e alle cessioni.

La prossima mossa in entrata, in attesa della firma di Modric, dovrebbe essere l’acquisto di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen per una somma di poco superiore ai 10 milioni di euro. Il centrocampista classe 1992 è un pallino di Igli Tare che lo porterà in rossonero in sostituzione di Tijjani Reijnders. Verso l’addio, invece, Theo Hernandez con il terzino sinistro che sembra intenzionato a dare l’ok all’Al-Hilal di Simone Inzaghi che lo ha chiesto già prima di firmare con gli arabi.