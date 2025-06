Mister 100MLN, accordo con Yildiz: ha deciso dove giocherà

Svolta a sorpresa per il futuro di Kenan Yildiz che sta facendo impazzire tutti al Mondiale per Club con la maglia della Juventus e ora le grandi ci pensano sul serio.

Gol, assist e show per Kenan Yildiz al Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove il giovanissimo talento classe 2005 in questo momento sta facendo mangiare le mani al Bayern Monaco che ha lasciato andare a zero il gioiello bianconero che ora la Juve vorrebbe tenersi stretto. Perché il futuro del giocatore resta un’incognita considerando le forti pressioni che ci sono da parte delle altre società straniere.

Adesso arrivano degli aggiornamenti che riguardano il futuro proprio di Yildiz che ancora non è chiaro del tutto considerando che da una parte c’è la Juventus che vorrebbe tenerlo, ma dall’altra ci sono le altre società straniere pronte a fare follie per lui dal punto di vista economico e considerando la possibile maxi plusvalenza per i bianconeri è giusto riflettere.

Non è un segreto che la Juventus non si trova in una situazione economica facile e per rientrare dai disastri che sono stati combinati dalla vecchia società che bisognerà valutare insieme oggi quelle che possono essere le strategia per il futuro. Più volte ci sono stati sacrifici e grandi plusvalenze che hanno aiutato e ora la prossima può essere anche quella che porta a Kenan Yildiz.

Calciomercato Juve: Yildiz tra rinnovo e plusvalenza

C’è una strategia ben precisa ora per quanto riguarda il futuro di Kenan Yildiz con la Juventus visto che il giocatore continua a regalare perle in campo e ad attirare le grandi società che sono pronte a ricoprire d’oro lui e la Juve. Il suo attuale contratto non è per nulla da big e per questo motivo che il club bianconero dovrà ora fare una mossa.

Arrivano conferme da La Gazzetta dello Sport in merito a quella che può essere la scelta anche dello stesso Yildiz che può firmare un nuovo e ricco contratto con la Juventus. L’attuale accordo tra i bianconeri e il giocatore turco ha scadenza 2029 e con uno stipendio di soli 1,5 milioni di euro a stagione.

L’intenzione ora della Juventus è quella di rinnovare il contratto di Yildiz fino al 2030 e aumentando anche il suo ingaggio fino a 4 milioni di euro netti a stagione. Oggi la valutazione che può fare il club bianconero del suo talento è di 100 milioni di euro, che vorrebbero dire una delle più grandi plusvalenze di sempre visto che è arrivato a zero.

Le parti sono a lavoro e adesso la Juventus punta a rinnovare con Yildiz fino al 2030, dopo il Mondiale per Club tornerà in Italia per firmare il suo nuovo contratto secondo La Gazzetta dello Sport.