Non ha convinto Gasperini: cessione Roma da 30 milioni

La Roma è pronta a fare una cessione lampo dopo la valutazione di Gasperini, il nuovo allenatore non sembra convinto di un calciatore che è in rosa e che può andare via.

Il futuro della Roma è nelle mani di Gian Piero Gasperini con i fratelli e proprietari Friedkin e Claudio Ranieri che hanno scelto nell’ex allenatore dell’Atalanta l’uomo giusto per ripartire e far tornare grande la piazza giallorossa in vista dei prossimi anni. Occhio quindi a tutte le scelte che farà il nuovo allenatore con la società che è pronta ad appoggiarlo come ha già dimostrato.

Dopo alcune incomprensioni e vedute differenti con l’ex ds Ghisolfi la Roma ha deciso di mandarlo via e puntare su Massara come nuovo direttore sportivo per aiutare Gasperini a creare il nuovo progetto giallorosso nei minimi dettagli, ora occhio a quelle che possono essere le scelte a sorpresa.

Si parla già di quelli che possono essere i tanti movimenti della Roma tra entrata e uscita, perché ci sono delle valutazioni in corso che starebbe facendo la società che ora rischia di dover fare fuori uno dei calciatori che fino all’ultima stagione era considerato importantissimo per il progetto. Il nuovo allenatore Gasperini deciderà cosa farne se non dovesse convincere in queste prossime settimane in vista del ritiro estivo.

Calciomercato Roma: pronta la cessione decisa da Gasperini

La Roma cerca un nuovo attaccante perché Gasperini pensa di avere il bisogno di accogliere un nuovo giocatore in quella zona di campo per poter lottare con la sua nuova squadra con le altre rivali del campionato italiano e cercare di essere protagonisti anche in Europa. Occhio ora ad una decisione molto importante che può fare il giocatore in vista delle prossime ore.

La Roma riparte con Gasperini in panchina e in attacco si punta tutto su Dovbyk che può essere la chiave in vista della prossima stagione. Secondo le ultime notizie, infatti, il colosso ucraino può essere il nuovo Retegui per Gasp, ma occhio alle sorprese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio in queste prossime settimane saranno fatte delle valutazioni da parte di Gasperini su Artem Dovbyk che rischia anche di lasciare la Roma. Il forte centravanti ha avuto una stagione di alti e bassi e ora dovrà dare segnali con il nuovo allenatore in panchina.

Valutazioni su Dovbyk che parte come il perno principale dell’attacco, ma se non dovesse convincere allora Gasperini chiederà un nuovo attaccante e occhio anche ad un possibile sacrificio del bomber ucraino che è valutato 30 milioni di euro dalla Roma.