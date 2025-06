Scambio tra Roma e Juve, annuncio da brividi: ultim’ora clamorosa!

Roma e Juventus protagoniste in sede di mercato: l’annuncio è pazzesco, così può decollare il grande affare estivo

La conferma di Igor Tudor è stato il primo passo, in casa Juventus, per cercare di dare continuità al progetto e cercare di riportare la squadra bianconeri ai vertici del calcio italiano. Dopo un’annata abbastanza deludente, occhio ai cambiamenti. Ed una suggestiva ipotesi di scambio tra la Vecchia Signora e la Roma.

Il club giallorosso ha accolto Gian Piero Gasperini dopo l’addio di Claudio Ranieri, una pista percorsa per mesi e raggiunta in via ufficiale solo da pochi giorni. La Juventus, oltre al complicato nodo da sciogliere in attacco (Vlahovic e non solo) potrebbe valutare altre opzioni sia in difesa che a centrocampo.

Diverse settimane a disposizione per le due dirigenze, l’obiettivo è chiaramente quello di arrivare pronti alla partenza della prossima Serie A. E con grande sorpresa dei tifosi, bianconeri e giallorossi potrebbero imbastire uno scambio che farebbe felici tutti.

Juve-Roma, che affare: scambio perfetto

Mancano pochi giorni e la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Damien Comolli ha intenzione di accontentare Igor Tudor e l’idea potrebbe arrivare dal giornalista Paolo Rossi che, intervenuto a ‘Radio Bianconera’, ha analizzato un’ipotesi clamorosa. Lo scambio con la Roma sarebbe la soluzione perfetta per la Vecchia Signora.

Si parla di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese costato oltre 50 milioni di euro che nella sua prima e unica stagione a Torino ha deluso le aspettative. Prima con Thiago Motta, che lo ha voluto a tutti i costi alla Juventus, adesso pure con Tudor: un investimento che a chiare lettere pare essere stato esagerato per quanto mostrato in campo. Ecco che per Rossi vi sarebbe una suggestiva ipotesi di scambio con la Roma.

“Ho visto entrare Koopmeiners contro l’Al-Ain e mi è sembrato un calciatore spaesato, ancora una volta. Non ha l’agonismo necessario per affrontare una stagione con la maglia della Juventus. Atteggiamento diverso rispetto a quello di Douglas Luiz”. Il giornalista, poi, lancia la bomba: “Se fossi uno tra Chiellini e Comolli proverei a parlare con la Roma per un possibile scambio con la Roma. Koné in bianconero e Koopmeiners nella Capitale. Il centrocampo della Juve sarebbe composto solo da guerrieri”.

In tal senso Koopmeiners, di certo, non disdegnerebbe la possibilità di tornare ad essere allenato da Gasperini, tecnico che più di chiunque altro ha saputo valorizzare il centrocampista olandese. L’ex Atalanta, 27 anni, sotto contratto fino al 30 giugno 2029 e con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, ha collezionato nell’ultimo anno 42 apparizioni con 4 reti tra campionato e coppe, con 3 reti assist vincenti.