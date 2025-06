Affare fatto per 60 milioni: Juve spiazzata

Svolta improvvisa per il calciomercato bianconero, l’affare si chiude a 60 milioni di euro: così la dirigenza della Juve è spiazzata

Dopo la mini sessione di inizio giugno concessa alle società partecipanti al Mondiale per Club, si attende tra una manciata di giorni la riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Un momento cruciale, in casa bianconera, per fare le prime mosse e arricchire il gruppo in mano a Igor Tudor.

A tal proposito la Vecchia Signora avrà due reparti in particolare da rinnovare: attacco e difesa. Quello avanzato vedrà certamente l’addio di Dusan Vlahovic che tra un anno vedrà scadere il suo accordo con i bianconeri: impensabile l’idea di lasciarlo partire a zero nell’estate 2026. E così la dirigenza torinese cerca acquirenti per il 25enne di Belgrado che quest’anno ha deluso, perdendo il posto in favore di Kolo Muani. Proprio il francese potrebbe essere una conferma, assai gradita, per il popolo bianconero.

Contatti già da tempo avviati con il PSG per tentare di trovare l’intesa per la permanenza a titolo definitivo del centravanti: la situazione è in continuo divenire. In attesa di capire quale sarà poi il futuro di Nico Gonzalez, Conceicao e Milik, spazio alla questione legata alla retroguardia. Una difesa che dovrebbe recuperare, a pieno regime dopo mesi di inattività, Gleison Bremer. Un’assenza che si è fatta sentire quella del centrale brasiliano, reduce da un grave infortunio al ginocchio.

Inutile girarci intorno, al di là della questione rinnovo di Gatti, la dirigenza bianconera ha in mente un grande colpo di caratura internazionale per potenziare proprio la difesa. E così una pista che sembrava tra le più calde, da ormai diverse settimane, potrebbe chiudersi in maniera abbastanza clamorosa. L’offerta sullo sfondo è pazzesca e così la Juventus non potrà fare altrimenti che capitolare: ecco cosa sta succedendo.

Juve ko, sarà addio: pronti 60 milioni

‘Fichajes.net’ ha fatto il punto, nelle scorse ore riguardo ad uno dei gioielli di casa Barcellona che da tempo è tra i possibili partenti dalla squadra di Hansi Flick. Si tratta di Ronald Araujo che, pur rimanendo tra i centrali più forti in circolazione, non è più una priorità per il tecnico tedesco.

Viene riportato come in casa Barcellona vi sia la consapevolezza che, davanti ad una grande proposta, il club di Laporta possa effettivamente dare il via libera alla partenza del nazionale uruguagio. La Juve ci ha provato lo scorso gennaio mentre adesso la corte maggiore arriverebbe soprattutto dai club di Premier League. Chelsea e Manchester United – ma anche Bayern Monaco – sono alla finestra.

L’idea della dirigenza blaugrana è quella di fare cassa, per facilitare altri colpi in entrata – decisamente prioritari – come Nico Williams. Con 60 milioni di euro sul piatto Araujo lascerà la squadra di Flick, il tecnico ha già detto sì alla sua cessione. Il 26enne, in scadenza nel 2031, è reduce da 25 presenze con 2 gol e 2 assist vincenti all’attivo.