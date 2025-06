Allegri-Milan, incredibile annuncio: è ufficiale

Un annuncio che i tifosi del Milan proprio non si aspettavano: al centro dell’attenzione il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Un’annata agghiacciante alle spalle, fatta di delusioni, incomprensioni e scelte sbagliate. Il Milan riparte da zero o quasi. Riparte da un allenatore navigato ed esperto, che conosce l’ambiente e viene ritenuto nel calcio italiano un vero e proprio ‘aggiustatutto’. Massimiliano Allegri, l’uomo (sperano da Milanello) della provvidenza.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della Serie A ed il tecnico rossonero non attende altro che novità di un certo peso dall’imminente sessione estiva di calciomercato. Il Milan si è dato da fare soprattutto con le cessioni: su tutte quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. Ma non solo.

È di poche ore fa l’accelerata dell’Al-Hilal che si è praticamente garantito la firma di Theo Hernandez, che lascia i rossoneri dopo sei stagioni per una cifra che gravita intorno ai 25 milioni di euro. Nel frattempo, però, l’attenzione resta forte sullo stesso Allegri per il quale non mancano le critiche.

Milan-Allegri, zero dubbi: “Non è vero”

In esclusiva ai microfoni di ‘TMW’ ha parlato il giornalista Jacopo Volpi, da anni volto di Rai Sport, concentrandosi su diversi temi riguardanti il calcio italiano. A tal proposito si è approfondito il tema Milan ed in particolare quello riguardante il ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri.

Un allenatore spesso e volentieri criticato, per il gioco delle sue squadre ed una filosofia di calcio che per molti è rimasta la stessa da anni a questa parte. Volpi, però, non ci sta. Il giornalista ha voluto dire la sua sul tecnico toscano, chiamato a 14 anni dal suo addio ai rossoneri a risollevare le sorti di un Milan reduce da un’annata disastrosa. “Allegri è un bravo mestierante, aggiornatissimo. Sono passati gli anni giusti”, ha detto la firma di Rai Sport riguardo alla decisione della dirigenza di Via Aldo Rossi di puntare su un allenatore che già conosce benissimo l’ambiente rossonero.

D’altronde Allegri era e rimane il tecnico del 18esimo Scudetto e questo nessuno può cancellarlo. Volpi ha poi voluto, con forza, ribadire un concetto smentendo alcune voci: “Non è vero che non si aggiorna. Lui sa muoversi in una grande città, per me è la scelta giusta“, ha detto promuovendo in pieno la decisione del Milan di andare finalmente sul sicuro. Adesso starà all’allenatore livornese rispondere, sul campo, tentando di riportare in alto i rossoneri.

Un Milan senza coppe, senza alcun impegno europeo, con un unico sogno all’orizzonte: lo Scudetto. Ed in attesa che la nuova stagione cominci in via ufficiale – il ritiro è previsto a Milanello per il prossimo 7 luglio – tutti i fari rimangono puntati su Max. Ancora una volta.