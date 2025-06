Calciomercato, chiudono lo scambio: la Roma perde un big

La Roma ha necessità di vendere e fare una plusvalenza, da 15 milioni di euro, entro il 30 giugno. Il tempo stringe e i giallorossi valutano anche il possibile scambio con la società francese che può prendere un big dei giallorossi.

E’ la redazione di Sky Sport a fornire degli aggiornamenti di calciomercato che riguardano la Roma di Gasperini e Ranieri. La società, infatti, per rispettare le regole del Financial Fair Play, ed evitare una sanzione dalla Uefa, ha bisogno di 15 milioni di euro di plusvalenza, proveniente dal mercato.

Nelle ultime ore è emersa la possibilità di chiudere uno scambio con il Marsiglia di De Zerbi, che è pronto a rinforzare la sua squadra con l’arrivo del calciatore che può salutare la Capitale in maniera definitiva.

Valutazioni in corso da parte di Massara che da qualche giorno è stato nominato come nuovo direttore sportivo dei giallorossi in sostituzione di Ghisolfi. Un ritorno al passato per l’ex dirigente del Milan, che sta lavorando per definire al più presto la situazione relativa ai 15 milioni di euro di plusvalenza.

Calciomercato: scambio Roma Marsiglia, chi arriva nella Capitale

Gasperini attende rinforzi dalla Roma che in questo momento ha bisogno di vendere per rispettare i parametri del Financial Fair Play.

La società della famiglia Friedkin è a lavoro per completare un’operazione di mercato che può portare soldi freschi in cassa e l’arrivo di un giocatore che piace a Massara.

Inoltre, potrebbe concretizzarsi la cessione di un big che può salutare i giallorossi: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Roma: perdono Ndicka per una scommessa

Marsiglia e Roma sono a lavoro per definire al più presto uno scambio, che può favorire le casse dei giallorossi. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, i giallorossi per ottemperare alle richieste della Uefa, riguardanti il Financial Fair Play, hanno bisogno di chiudere una nuova operazione di mercato in uscita.

Servono, infatti, la bellezza di 15 milioni di euro che possono essere recuperati dalla cessione al Marsiglia del difensore Ndicka. Le due società sono a lavoro per uno scambio, che comprende oltre al difensore della Costa d’Avorio anche il centrocampista Ismaël Koné che può firmare con la Roma e arrivare come contropartita tecnica. Il canadese, classe 2002, è un profilo che Massara conosce bene visto che ha giocato gli ultimi sei mesi al Rennes, ovvero l’ultima società con cui ha lavorato il direttore sportivo.