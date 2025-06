Calciomercato, dall’Inter alla Juve: che tradimento, 30MLN

Dall’Inter alla Juventus in un vero e proprio tradimento calcistico nell’estate appena cominciata per il calciomercato che sarà.

Prima per un breve periodo pre-Mondiale per Club e poi dal primo luglio fino alle prime giornate di campionato, la Juventus vuole essere assoluta protagonista del calciomercato che sarà, dopo aver visto Napoli e Inter muovere primissimi passi importanti per programmare il futuro.

Cerca spazio uno dei calciatori che, in alti e bassi legati alla titolarità non sempre indiscussa, potrebbe trovare proprio alla Juventus. Ci sarebbe stato un sondaggio per il giocatore da parte della Juve, come hanno fatto sapere da TMW. Novità sono arrivate in tal senso sulla possibilità di vedere il trasferimento dall’Inter alla Juventus per circa 30 milioni di euro.

Calciomercato: tradimento Inter per la Juventus, la possibilità

La Juventus guarda con grande attenzione le questioni in casa Inter, per il nuovo progetto appena nato con Cristian Chivu che può vedere alcune separazioni. Uno dei nomi finiti a sorpresa sul taccuino della nuova dirigenza bianconera è uno di quei calciatori che, dopo l’addio di Simone Inzaghi, potrebbe scegliere di muoversi lontano da Milano. Ma non è detto che la destinazione, appunto, sia tanto lontana. La possibilità è quella di vedersi ancora in Serie A, anche se in una rivale storica dell’Inter, come può essere la Juventus.

Nelle volontà del calciatore, c’è quella di essere protagonista titolare nella prossima stagione. Il motivo è legato all’ambizione di vedersi nella lista dei convocati del Brasile con Carlo Ancelotti che può chiamarlo per il Mondiale del 2026. E la vetrina della Champions League, così come la titolarità in bianconero, potrebbe vedere l’esterno che piace ai bianconeri come protagonista del prossimo anno.

Prima di finire all’Inter, piaceva proprio alla Juventus. Per la corsia a tutta fascia il nome di Carlos Augusto è più di una semplice suggestione per il calciomercato della Juventus. E la stessa società bianconera, pare non essere neppure l’unica ad averlo individuato come obiettivo di calciomercato. C’è infatti l’Atletico Madrid che avrebbe già sondato il terreno, con una proposta da 30 milioni di euro circa per portarlo dal Cholo Simeone.

Juve, assalto al giocatore dell’Inter: ci sarà una cessione

In caso di arrivo per Carlos Augusto alla Juventus, vorrà dire che il club bianconero avrà deciso di cedere Cambiaso. Perché, per la sua duttilità, Carlos Augusto può giocare a tutta fascia su entrambi i lati.

Entrambi i giocatori hanno un valore economico simile e nella girandola di calciomercato può finirci proprio Andrea Cambiaso come nuovo esterno per l’Atletico Madrid, in favore poi di Carlos Augusto alla Juventus che arriverebbe proprio per rimpiazzare il talento italiano.