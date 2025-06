Kessiè di nuovo in Serie A: ritorna dal suo ex allenatore

Ha firmato per l’Al-Ahli tra i primi calciatori che sono passati dal grande calcio europeo a quello in Arabia Saudita, Franck Kessiè.

Dopo la breve parentesi vissuta al Barcellona, l’ex centrocampista di Milan e Atalanta ha scelto la Saudi Pro League che potrebbe lasciare rinunciando al rinnovo di contratto che ha scadenza al 30 giugno 2026 e tra esattamente un anno, per accasarsi di nuovo in Italia dove è calcisticamente cresciuto fino al titolo vinto in Serie A col Milan nel 2022.

Da quel titolo in Serie A all’approdo al Barcellona, per poi scegliere di salutare l’Europa. Un ritorno, nel grande calcio europeo che potrebbe vivere tornando lì dove tutto è cominciato per il “presidente” che finirebbe, attraverso una vantaggiosa cifra economica sul suo cartellino, di nuovo in Serie A.

Calciomercato: Franck Kessiè di nuovo in Serie A, la notizia

Il nome di Franck Kessiè torna a circolare nel panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso della trasmissione la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato quella che ad oggi è soltanto un’ipotesi di un’estate appena cominciata.

Franck Kessiè potrebbe ritornare in Serie A, come rinforzo importante per la mediana di uno dei club che ha seria voglia di dare al proprio suo nuovo allenatore un calciatore di un certo spessore.

Si tratta infatti della Roma che, col nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, sta pensando al centrocampista ivoriano come possibile nuovo acquisto per il reparto in mezzo al campo. Un’idea intrigante, che riporterebbe i due a lavorare assieme dopo l’esperienza che hanno vissuto entrambi a Bergamo, quando Gasperini lo lanciò titolare nel suo centrocampo dopo averlo visto crescere dal 2015 in poi.

Le cifre del colpo Kessiè in Serie A: c’è solo un ostacolo

Fu proprio Gian Piero Gasperini a lanciare Kessiè nel calcio dei grandi. Appena ventenne, esplose il suo talento sotto la guida del Gasp che a distanza di quasi dieci anni, potrebbe vedere ritrovati assieme proprio Kessiè e il tecnico di Grugliasco, nella squadra capitolina a Roma.

Se per le cifre del cartellino non ci sono problemi, considerando che Franck Kessiè arriverebbe alla ROma per 20-25 milioni di euro, a rappresentare un ostacolo ad oggi è l’ingaggio enorme dell’ivoriano. Se vorrà ritornare in Serie A dovrà rinunciare a gran parte del suo ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione che, per ovvi motivi, vedrà la Roma fare proposte diverse e da un massimo di 4 o 5 milioni all’anno.