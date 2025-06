Koleosho in Serie A, 12 milioni per il bomber dell’under 21

Dall’Inghilterra all’Italia, nuova avventura per Luca Koleosho: affare da 12 milioni per portare in Serie A il bomber dell’Under 21

Nonostante l’epilogo sfortunato dell’avventura dell’Under 21 negli Europei in Slovacchia, le partite giocate dagli azzurrini sono servite per accendere i riflettori su un talento italiano pronto, forse, per cercare di imporsi anche nel campionato italiano. Luca Koleosho è infatti riuscito ad attirare le attenzioni di diversi club italiani, che starebbero lavorando per capire quali margini ci siano nell’operazione.

Classe 2004, pedina importantissima della Nazionale di Nunziata, l’attaccante nativo di Norwalk, in Connecticut, ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere in grande crescita. La sua maturazione non è ancora completa. Dei limiti ci sono, a partire dalla difficoltà con cui vede ancora la porta.

Tuttavia, a suon di prestazioni di ottimo livello già nell’ultima stagione è riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare e pedina molto preziosa nel Burnley, in Championship, aiutando la formazione del Lancashire a disputare la stagione da record conclusa con 100 punti e un primo posto condiviso con il Leeds.

Motivo in più per le squadre italiane per seguirlo con attenzione, considerando che, per strapparlo alla Premier e portarlo per la prima volta in Serie A, potrebbe già servire un’offerta importante da almeno 12 milioni di euro.

Koleosho verso l’Italia, ci pensano tre squadra: affera da 12 milioni, i dettagli

Per quanto la valutazione sia già alta, per un giocatore che non ha ancora disputato un campionato da protagonista nella massima serie e che, nell’ultima stagione, ha messo a segno solo 2 gol in 28 presenze, la sensazione è che stavolta le italiane proveranno sul serio a portare in Italia un talento azzurro cresciuto nell’Espanyol.

Sono tre in particolari le formazioni che avrebbero messo nel mirino l’attaccante dell’Under 21. Una di queste è il Genoa di Vieira, al lavoro per cercare di rinforzare una rosa che, nell’ultima stagione, ha trovato con serenità la salvezza, ma che non può sperare di riuscire a ripetersi senza trovare i giusti innesti.

Diverso il discorso per il Torino di Baroni, che vuole invece almeno provare a puntare all’Europa, e che per farlo ha bisogno di innesti di qualità. In questo caso Koleosho potrebbe rappresentare la giusta alternativa a Ngonge, che resta comunque la prima scelta della squadra granata.

Ci sarebbe, infine, anche il Parma nella corsa al Nazionale Under 21. Il progetto di Cuesta sta infatti prendendo forma in questi giorni, e la sensazione è che i gialloblù vogliano costruire ancora una squadra giovane e ricca di talento, come è stata nel recente passato. Una squadra in cui un calciatore come Koleosho potrebbe quindi inserirsi alla perfezione.