Sampdoria, scelto il nuovo allenatore: è già in Italia

Ci sono aggiornamenti di calciomercato che riguardano il cambio in panchina ormai annunciato per la Sampdoria che è pronta a ripartire con una super scelta dopo il disastro evitato.

Possibile colpo di scena in Italia perché ci sono delle conferme che riguardano il cambio in panchina che arriverà quindi nelle prossime ore dopo che la Sampdoria è stata graziata e tramite un playout contro la Salernitana fatto di tante polemiche si è confermato il prossimo anno per la Serie B. La Samp era retrocessa in Serie C ma la penalizzazione al Brescia ha permesso alla squadra ligure di giocarsi poi una chance ancora per la permanenza.

Alla fine sono arrivate delle conferme che riguardano quella che sarà ora la scelta del nuovo allenatore della Sampdoria che vuole avviare un progetto grande con idee ben chiare e ci sono conferme che arrivano proprio sul fronte allenatore. Il club blucerchiato vuole cercare di dare una svolta al futuro e tornare il prima possibile a lottare in Serie A.

Diversi gli allenatori svincolati che cercano una nuova avventura e che possono anche gettarsi ad accettare la clamorosa sfida che propone la Sampdoria che cerca un nuovo allenatore dopo quello che è accaduto nell’ultima stagione dove più allenatori sono stati fatti fuori dal progetto. La squadra ha deciso di cambiare e non permetterà ad Evani di continuare la sua carriera qui.

Nuovo allenatore Sampdoria: la scelta a sorpresa per la panchina

Ci sono novità che arrivano e riguardano la scelta che pensa di fare ora la Sampdoria che cerca un nuovo allenatore e per la panchina spuntano dei nomi a sorpresa visto che ci sono diversi allenatori disponibili in lista svincolati che possono accettare la sfida da un momento all’altro.

Possibile svolta quindi da un momento all’altro perché come confermato dai colleghi di Tmw è pronto l’addio di Alberico Evani con la Sampdoria che cerca un nuovo allenatore e ci sarebbe una lunga lista di tecnici che possono essere la grande occasione per la Samp che vuole qualcuno che dia garanzie.

La Sampdoria può prendere Vanoli come nuovo allenatore o De Rossi, sono loro due le prime scelte di allenatori italiani che sono valutati per la prossima stagione. Nelle prossime ore possono esserci notizie sempre più concrete per la panchina della Sampdoria con il nuovo allenatore che può arrivare tra Vanoli o De Rossi.