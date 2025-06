Addio al calcio, che annuncio: tifosi distrutti in Serie A

Dopo tante stagioni di successi, un grande campione dà l’addio al calcio: tifosi della Serie A distrutti, è la fine di un’era

La stagione calcistica non è ancora terminata, il Mondiale per Club sta per entrare nel vivo, ma per i tifosi italiani è già tempo di fare i conti con una durissima realtà. Un grande campione del nostro calcio sta per appendere gli scarpini al chiodo. Improvvisamente, ha annunciato il suo addio allo sport che gli ha dato popolarità in tutto il mondo. Una notizia che ha sconvolto i tifosi e gli appassionati di calcio della Serie A.

In un campionato come quello italiano, in cui trovano ancora ampiamente spazio calciatori over 30, come il neo arrivato De Bruyne o l’ancor più maturo Dzeko, e che potrebbe presto dare il benvenuto anche a un fantastico 40enne come Modric, pensare che un calciatore di 36 anni già compiuti possa essere “vecchio” è difficile. Ancor di più se consideriamo che è stato un protagonista assoluto delle ultime stagioni.

Eppure, il tempo passa e non tutti riescono a gestirlo alla stessa maniera. Se è vero che alcuni calciatori riescono infatti a celare i sintomi del proprio invecchiamento, altri con il passare del tempo fanno molta più fatica a mantenere alto il proprio livello. E chi si rende conto di non avere più benzina nel serbatoio è naturale che possa pensare anche di smettere all’improvviso, come annunciato da un grande campione prossimo ormai all’addio definitivo al calcio.

Addio al calcio e alla Serie A, il campione si ritira: c’è l’annuncio, tifosi impietriti

Non è un addio immediato, ma il tempo sta per scadere, e di questo bisogna essere consapevoli. Lo ha annunciato a chiare lettere, senza troppi giri di parole, un pilastro dell’Inter degli ultimi anni, Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno, grande protagonista in Serie A prima con la maglia della Roma, poi con quella nerazzurra, è stato anche quest’anno un titolarissimo tra i nerazzurri. A 36 anni compiuti a gennaio, però, sa bene di non essere più nel pieno della propria carriera, e anzi si è ritrovato a parlare chiaramente del suo addio, spiegando anche quali siano i suoi piani per il futuro.

“Non so per quanto ancora giocherò“, ha annunciato Mkhitaryan a Repubblica, aggiungendo: “Non posso escludere nulla, per ora ho voglia di scendere in campo e ho ancora un contratto di un anno. Se non mi cacciano, resto“.

Questo però non vuol dire che, dopo l’Inter, vede altre squadre nel suo futuro. Potrebbe magari arrivare a un rinnovo di ancora una stagione con i nerazzurri, ma una cosa è certa: nel giro di non molto tempo abbandonerà definitivamente il calcio. Senza andare a cercare un ultimo ricco accordo in Arabia e senza fare un romantico ritorno in Armenia.

“Dopo l’Inter dirò basta, non voglio abbassare il livello raggiunto“, ha spiegato il centrocampista armeno: “Con tutto il rispetto per chi va in Arabia, io amo il calcio, non i soldi“. Parole che possono suonare come un’autentica lezione a tanti altri protagonisti del mondo del calcio. E non solo tra i giocatori.