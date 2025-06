Calciomercato, è fatta: prendono Ruggeri, colpo da 20 mln

Grandissimo colpo dall’Atalanta: arriva Ruggeri. E’ fatta per l’arrivo dell’esterno che sarà pagato 20 milioni di euro. Arrivano conferme su questo acquisto che sarà ufficializzato già nelle prossime ore.

Mentre si parlava dell’addio di Lookman, Ederson e Retegui, alla fine a lasciare la Dea è un altro calciatore che già nell’ultima stagione era stato messo da parte da Gasperini che ha iniziato a puntare sull’esperienza di Zappacosta.

Forse anche questo ha inciso sulla decisione finale da parte del giocatore che una volte ricevuta la proposta non ci ha pensato due volte. Ovviamente, per Juric è una grave perdita anche in prospettiva futura.

Ma evidentemente era arrivato il momento giusto per Ruggeri che a 22 anni tenterà una nuova esperienza in un top club.

Ruggeri Atletico Madrid: è tutto fatto

Passi in avanti per Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid. La trattativa è alle fasi finali con la fumata bianca che è attesa nelle prossime ore. L’esterno, come confermato anche dalla Spagna e da Sky Sport, è pronto ad unirsi al club di Simeone che ha deciso di investire 20 milioni di euro per il giocatore.

Un colpo importante anche perché in Liga Ruggeri ha tutto per poter crescere e continuare a fare la differenza in una squadra importante come l’Atletico. Le prossime 48 ore, quindi, saranno decisive per l’ufficialità di questa operazione che genererà una plusvalenza per la Dea, visto che si tratta di un prodotto del settore giovanile.