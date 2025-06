Calciomercato Juventus: prendono un difensore, arriva dalla Spagna

La Juventus punta con forza sul difensore che è pronto a rinforzare il pacchetto arretrato dei bianconeri. Ecco le ultimissime riguardo il forte interesse della Vecchia Signora che ha già fatto un’offerta per il calciatore.

Con il passaggio alla difesa a 3, alla Juventus c’è bisogno di qualche altro giocatore nel reparto difensivo. In attesa del recupero di Bremer, per il momento Tudor in questo Mondiale per Club sta sperimentando Savona nel ruolo di centrale.

Ma per il futuro la società guarda con interesse ad un giovane calciatore che si è messo in mostra in Spagna: ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte di Comolli che è pronto a puntare sul classe 2005 che ha tutte le qualità per fare bene in Serie A.

Una scommessa in stile Moneyball per i bianconeri che hanno già avuto la possibilità di seguire da vicino il ragazzo che adesso può essere davvero un nuovo rinforzo per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: chi arriva in difesa?

Spunta un nome nuovo per il mercato della Juventus con la dirigenza che ha avuto modo di trattare il calciatore, giovane rivelazione del Valencia.

La società è pronta a trattare l’eventuale addio del ragazzo che è nel mirino anche del Lipsia. La Juve ha fretta di prendere un nuovo rinforzo in difesa, considerando anche l’addio di Renato Veiga e i tempi di recupero di Bremer che sono ancora incerti.

Con Rugani sempre più ai margini, servono un paio di rinforzi in difesa per la Juventus che valuta con attenzione la possibilità di ingaggiare Yarek Gasiorowski, che è il profilo giusto per i bianconeri.

Calciomercato: Juventus su Gasiorowski

Yarek Gasiorowski del Valencia è un obiettivo di mercato di Lipsia e Juventus. Secondo Plaza Deportiva, il Valencia per il momento ha alzato un muro. Considerate le qualità del giocatore può essere un valore aggiunto per la squadra in vista della prossima stagione.

Non ci sono margini di trattativa a meno che non sia il ragazzo a chiedere la cessione. Per il momento un segnale è arrivato con il no al rinnovo di contratto. Ecco perché, per evitare di perderlo, il Valencia sta riflettendo sulla possibilità di cedere Yarek Gasiorowski in questo mercato estivo 2025. La Juventus resta alla finestra ed è pronta a valutare l’occasione visto che il profilo del ragazzo si sposa alla perfezione con il nuovo corso bianconero.