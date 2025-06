Calciomercato: stanno prendendo Orsolini, affare da 25mln

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Riccardo Orsolini che è pronto a lasciare il Bologna per appena 25 milioni di euro. Ecco nuove indiscrezioni relative alla prossima squadra del giocatore, che ha ricevuto una ricca proposta da parte di una big.

Arrivano conferme riguardo l’idea della società che è pronta a chiudere l’affare e prendere il calciatore che ha tutto per fare bene anche la prossima stagione. Talento puro, in questi anni è migliorato tantissimo trascinando il Bologna verso traguardi importanti.

Adesso, Orsolini, è arrivato davanti a un bivio: continuare in rossoblù o lasciare?

Le prossime ore saranno decisive per il calciatore che sta ragionando riguardo l’offerta che ha ricevuto. Sul piatto, infatti, c’è un ricco stipendio ed una prospettiva di carriera diversa.

Bologna: offerta per Orsolini, adesso può partire

Bottega cara il Bologna che ha ricevuto diverse offerte per i suoi talenti.

Dopo Beukema, Ferguson e Ndoye, è arrivato il momento anche di Riccardo Orsolini che può essere un altro pezzo pregiato di questo mercato estivo 2025.

Il giocatore, che ha creato un bel legame con la piazza rossoblù, è stato fra i protagonisti della bella stagione del Bologna che ha portato a casa anche una Coppa Italia. Privarsi del calciatore non sarà facile ma Sartori sta studiando la strategia migliore per sostituirlo. Prima, però, attende la risposta definitiva del ragazzo che non è del tutto convinto della destinazione.

Intanto, una società è pronta a rilanciare per strappare il sì da parte di Orsolini che sta ragionando riguardo questa offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Riccardo Orsolini lascia il Bologna? Dove sta andando

Arriva l’annuncio di Sky Sport con il giornalista, esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che svela i dettagli relativi al possibile affare per i rossoblù ch sono pronti a privarsi del proprio beniamino.

Nuovi indizi di mercato sul prossimo acquisto da parte degli arabi che sono pronti a pescare dalla Serie A. Dopo aver sondato la disponibilità di Moise Kean, adesso c’è la volontà di provare a strappare l’esterno del Bologna.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, gli arabi insistono per portare all’Al-Qadsiah Riccardo Orsolini. Il club, che ha già in rosa Aubameyang, è a lavoro per presentare al Bologna una proposta da 25 milioni di euro. Al ragazzo, invece, uno stipendio da 10 milioni. Cifre importanti che possono spingere le parti ad accettare anche se la risposta definitiva non è ancora arrivata.