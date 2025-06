Colpo programmato dalla Premier: la Roma anticipa Juve e Napoli

La Roma pensa al colpo di calciomercato, di fronte alla possibile cessione da 30 milioni, anticipando sia Napoli che Juventus.

È la possibilità che viene svelata e raccontata da TMW, con il talento argentino della Premier League come idea per il mercato estivo della Roma.

Il club giallorosso potrebbe aver bisogno di sistemare la propria difesa, a prescindere da quella che sarà l’uscita o meno di Evan Ndicka. Il possibile affondo su un nuovo difensore alla Roma, magari puntando proprio al grande arrivo dalla Premier League, nasce per i giallorossi da una situazione ben precisa che è legata all’interesse forte di un top club come il Real Madrid sul centrale ivoriano. Il valore di mercato dell’acquisto dalle Cherries non è eccessivo e i giallorossi potrebbero portarlo in Italia dopo l’interesse maturato e mai concretizzato degli altri due club rivali in Serie A.

Roma: colpo dalla Premier, è una vecchia conoscenza

La Roma guarda in Premier League per rinforzare l’organico sul nuovo progetto con Gian Piero Gasperini. Il nome caldo è quello del centrale mancino classe 1997 del Bournemouth.

Un profilo già noto alle voci di calciomercato in Italia se si considera che, un paio di stagioni fa, faceva parte della short list sia del Napoli che della Juventus, per la rivoluzione difensiva che stavano provando a mettere in piedi i due club. Alla fine il Napoli puntò su Kim e la Juventus su Gleison Bremer. Adesso però, le cose, riguarderebbero la Roma.

Marcos Senesi potrebbe rappresentare la soluzione difensiva alla Roma. Dopo l’esperienza vissuta in Premier League e dopo aver sfidato la Roma col Feyenoord ai tempi della finale giocata e vinta in Conference League dai giallorossi, ormai diversi anni fa, il centrale italo-argentino potrebbe approdare in Capitale.

Calciomercato: le cifre del nuovo difensore alla Roma

La Roma, dovesse prendere Senesi, lo farà per 15-20 milioni di euro e non di più. La possibilità dell’operazione potrebbe venir fuori a causa delle volontà proprio del giocatore che vuole un posto al Mondiale 2026, nella difesa di Scaloni.

Il CT della Nazionale dell’Argentina dovrà scegliere i convocati per la spedizione da campioni in carica, negli States, tra esattamente un anno. E Senesi, che punta con decisione al Mondiale 2026 valutando la possibilità di giocare in un top club italiano come la Roma, vedrebbe nella Capitale la possibilità di una vetrina importante per le rotazioni dell’Albiceleste. Il grande salto potrebbe compierlo dunque dal Bournemouth alla Serie A, giocando per la Roma.