Da oltre 70 milioni a meno della metà: a soli 25 anni è in caduta libera

Il calciatore, ormai da mesi al centro di innumerevoli voci di mercato, potrebbe andar via a prezzo di saldo: svalutazione incredibile

Forse, col senno di poi, avrebbe preferito percepire uno stipendio più basso – il che gli avrebbe anche portato minori aspettative – ma avere un mercato di tipo diverso. O forse no, visto che, a sentire le infinite indiscrezioni riportate sul suo conto, il calciatore non sembra convinto di alcuna delle molteplici destinazioni proposte. In taluni casi vere e proprie offerte che magari non hanno nemmeno soddisfatto le richieste del club proprietario del suo cartellino.

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus sta assumendo i contorni della telenovela senza fine ormai da mesi. Arrivato alla Juve per 70 milioni nel gennaio del 2022, il bomber serbo ha sottoscritto un particolare contratto che aveva previsto, a partire dalla stagione 2024/25 uno stipendio di 12 milioni di euro netti fino a scadenza. Ovvero fino al 30 giugno del 2026.

Se l’ex Fiorentina avesse rispettato le enormi attese riposte sul suo conto, magari laureandosi capocannoniere o trascinando la Juve verso prestigiosi traguardi, probabilmente il matrimonio sarebbe continuato, e continuerebbe, senza particolari problemi. La storia però non è andata nel verso sperato dalle parti coinvolte.

A livello meramente numerico, statistico, di cifre personali, l’attaccante serbo può vantare una media gol superiore ad un gol ogni tre partite con la maglia bianconera, con stagioni in cui lo slavo ha sfiorato i 0,50 gol a match. Troppo poco per uno pagato 70 milioni e che spesso ha divorato occasioni da gol davvero importanti, oltre a risultare un corpo estraneo tanto nel gioco di Max Allegri che in quello di Thiago Motta.

Vlahovic, spazzate via tutte le ipotesi: vuole solo la big italiana

Dal Chelsea al Manchester United, dall’Arsenal al Newcastle passando per i club della Saudi Pro League e arrivando perfino alla Turchia, l’attaccante è stato accostato ad almeno una decina di club. Tutte destinazioni che in qualche modo o non hanno trovato il gradimento del serbo, o società che non hanno formulato un’offerta soddisfacente alla dirigenza della Juve.

Sono ormai mesi che il futuro di Vlahovic balla tra una permanenza da separato in casa fino a fine contratto (con devastanti conseguenze sul bilancio del club piemontese), fino ad una cessione a costi ridotti nell’estate in corso fino addirittura ad un rinnovo ‘di comodo’. Che verrebbe sottoscritto fondamentalmente per avere la certezza di incassare un degno indennizzo dalla sua cessione a terzi.

#Vlahovic ha rifiutato il Fenerbahce, la Premier League e l’Arabia Saudita. Il serbo vuole solo il #Milan, ora resta ai due club trovare un accordo. Probabilmente verrebbe ceduto anche per una cifra intorno ai 25 milioni. #Allegri vorrebbe anche #Cambiaso [@GianniBalzarini] — Diletta Filoni (@filoni_diletta) June 22, 2025

L’insider di mercato Diletta Filoni, attraverso il suo profilo X , ha sostenuto con fermezza come il nazionale serbo voglia trasferirsi solo al Milan. Una destinazione clamorosa, magari non ideale per le finanze juventine, con una trattativa che verosimilmente potrebbe chiudersi per soli 25 milioni. Ovvero meno della metà di quello che era il suo valore di mercato fino a tre anni e mezzo fa.