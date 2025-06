Fabregas si fa perdonare, vende all’Inter il gioiello del Como

L’Inter è pronta a far decollare il proprio calciomercato e arrivano delle nuove notizie su quello che può essere un altro nuovo acquisto che arriverebbe direttamente dall’Italia.

Tra i possibili indizi di mercato ci sarebbe quello che porta a dei chiari obiettivi che ha l’Inter che vuole migliorare in ogni zona del campo, soprattutto nel reparto offensivo dove sta cercando più di un nuovo attaccante. Adesso ci sono aggiornamenti riguardo la strategia della società che sembra intenzionata a prendere questi nuovi giocatori che arriverebbero subito considerando che nelle ultime ore sembrano essere andati avanti i contatti per i nuovi acquisti dell’Inter.

Diversi i nomi in pole di giocatori che possono vestire la maglia nerazzurra in vista della prossima stagione e ci sono conferme che riguardano la mossa a sorpresa che può fare il club per il centrocampo. Perché in quella zona di campo andrà quasi sicuramente via Hakan Calhanoglu che spinge per il divorzio con l’Inter.

La cessione del calciatore porta quindi la società ad andare avanti per nuovi obiettivi e occhio a quelle che possono essere le prossime scelte del club che ora spinge per nuovi profili che possano dare qualche di diverso. Perché Calhanoglu lascerà l’Inter e servirà prendere un sostituto al suo posto, diversi i nomi a sorpresa delle ultime ore con alcuni retroscena importanti.

Calciomercato Inter: regalo di Fabregas dal Como

Svolta di mercato che può portare Fabregas a dare l’ok per un trasferimento di un giocatore del Como all’Inter. Perché la società nerazzurra sta avendo difficoltà per quanto riguarda la strategia che porterebbe alla cessione di Calhanoglu e di dover prendere nuovo giocatore al suo posto.

In questo momento vengono fuori dei retroscena con l’edizione di Tuttosport che svela i nomi che ha messo nel mirino l’Inter per il centrocampo con l’addio di Calhanoglu che è sempre più vicino al Galatasaray.

Le parti sono in trattativa e l’Inter aspetta un’offerta tra i 25 e i 30 milioni per vendere Calhanoglu e poi prendere un sostituto. Diversi i nomi in lista con Rovella tra i preferiti ma la Lazio lo valuta 50 milioni di euro. Un altro obiettivo serio porta al nome di Ederson. Ma occhio anche al retroscena Da Cunha.

Da Cunha era il primo nome di Fabregas se avesse accettato l’Inter e per questo ora la società può pensarci ancora se non dovesse riuscire a puntare sui primi profili.