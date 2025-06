Il Milan lo scarica: giocherà con un altro club in Italia

Mercato in uscita per il Milan che è pronto a piazzare l’ennesima cessione che non sembra far felice Max Allegri dopo che già diversi talenti e grandi campioni dello spogliatoio rossonero sono andati via.

Dopo aver venduto Reijnders e quasi fatto lo stesso con Theo Hernandez che sta trovando gli ultimi dettagli per firmare un nuovo accordo con un altro club, adesso il Milan valuta anche una nuova cessione di un altro calciatore che è pronto a lasciare definitivamente la squadra milanese per andare a giocare con un altro club stesso in Italia. Si sblocca il mercato in uscita del Milan che potrebbe essere decisivo anche per quelli che saranno poi i nuovi investimenti da far per dare un po’ di aria nuova.

Attenzione dunque a quello che può essere un grande affare che può sbloccarsi nelle prossime ore perché a parlarne ora è direttamente La Gazzetta dello Sport che svela le trattative del Milan tra acquisti e cessioni.

Sembra tutto pronto per quella che sarà la nuova scelta di un giocatore che ha già accettato di lasciare il Milan per giocare con un’altra squadra del campionato di Serie A. Una mossa che ora è pronta a concretizzare la società rossonera che incasserà una cifra importante per la sua partenza visto che a prendere il giocatore è una delle società più ricche in Italia che punta a fare un mercato stellare per andare a rinforzarsi.

Calciomercato Milan: pronta una nuova cessione in Italia

Diverse le operazioni che porta avanti il nuovo direttore sportivo Igli Tare che deve fare del proprio meglio per far fare cassa al Milan dopo che il club sul campo ha fallito la qualificazione alle coppe europee. Adesso è il momento delle cessioni che potrebbero poi portare altri nuovo giocatori forti per Allegri.

Adesso c’è la conferma dopo il forte interessamento del club che ha provato a convincere il giocatore e sembra esserci davvero riuscito. Perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata ha detto sì al Como. La svolta è arrivata nelle ultime ore con il giocatore che è pronto a diventare di nuovo protagonista in Serie A e farlo con il potente e ricco club allenato da Fabregas.

In Spagna prova ad inserirsi il Getafe ma adesso sembra che Morata sia pronto ad accettare l’offerta del Como e si aspetta soltanto il via libera di Milan e Galatasaray. Perché il club turco avrebbe ancora a disposizione da contratto il centravanti spagnolo in prestito fino al gennaio 2026.

Adesso bisognerà prima liberare Morata per farlo tornare al Milan e poi toccherà al Como andare a chiudere un’operazione poco sotto i 20 milioni di euro. La fase più difficile resta l’ingaggio del giocatore con il Como che dovrà dare a Morata una cifra tra i 5 e 6 milioni di euro.