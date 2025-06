Kessiè torna in Serie A: niente Roma, va in un’altra big

Franck Kessié in Serie A: è tutto vero. Il centrocampista vuole tornare, ha già telefonato Gasperini. Ma la Roma non è l’unica squadra interessata. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, c’è un’altra big che può beffare i giallorossi.

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione in merito all’arrivo del centrocampista della Costa D’Avorio, attualmente in Arabia Saudita. Il richiamo dell’Europa si è fatto troppo forte per il calciatore, che ha il contratto che scade a giugno 2026.

Ecco perché, nelle ultime ore, c’è stata la proposta anche di un’altra società di Serie A che sta pensando di riportare in Italia il giocatore, che ha fatto grandi cose con la maglia dell’Atalanta e del Milan.

A volte ritornano. E’ il caso di Franck Kessiè che adesso può realmente tornare in Serie A. Il centrocampista, secondo le ultime indiscrezioni, ha fatto sapere al suo entourage di voler ritornare in Italia. Ed è per questa ragione che gli agenti del ragazzo hanno iniziato a proporlo a diverse società. La Roma è una di queste anche se per il momento i giallorossi non hanno spazio per accogliere il giocatore.

Calciomercato: stanno prendendo Kessiè, ecco le ultime

C’è stata la telefonata con Gasperini che potrebbe riaccoglierlo a Roma dopo averlo allenato all’Atalanta. Ma questo sondaggio non c’è stato seguito con il giocatore che è stato offerto dai suoi agenti anche ad altri club.

Ecco le ultimissime di calciomercato relative al futuro di Kessiè che sogna di tornare a vestire la maglia di un club italiano. Il giocatore, dopo aver incassato tanto nei suoi anni in Arabia, ha voglia di lasciare la Saudi Pro League e di tornare in Europa.

Mira a lottare per grandi tranguardi, anche in vista della prossima stagione. Ecco perché Kessiè è diventato, improvvisamente, l’uomo mercato del momento

Calciomercato: su Kessie Napoli e Roma

Arriva il sondaggio da parte degli azzurri che stanno valutando la possibilità di portare a Napoli Kessie. Il giocatore, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è stato proposto nei giorni scorsi alla società che sta ragionando riguardo l’arrivo del centrocampista ivoriano, sotto contratto con l’Al Ahli SFC.

A giugno 2026 scadrà il suo accordo con gli arabi, che versano nelle casse del giocatore uno stipendio da 15 milioni netti a stagione. Nessuno in Italia può dare quelle cifre a Kessiè che, quindi, se vorrà tornare dovrà necessariamente abbassare il suo ingaggio.