La Fiorentina vende Kean: il sostituto lo pagano 30 milioni

Ci sono conferme importanti che arrivano e che riguardano il futuro di Moise Kean che è pronto ad essere venduto dalla Fiorentina che ha già scelto il sostituto.

Il club viola di Rocco Commisso sa bene che nel contratto di Kean c’è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che può essere esercitata da un momento all’altro e che può portare via il giocatore che in questo momento fa sul serio e valuta quelle che possono essere le sue prossime destinazioni visto che ci sono diversi interessamenti nei suoi confronti.

Dopo un anno con 19 gol in campionato e 25 stagionali ora c’è la voglia di confermarsi da parte di Moise Kean che vuole dare continuità alla sua carriera che può decollare proprio adesso e bisognerà capire se lo farà ancora a Firenze o altrove. La volontà della Fiorentina è quella di tenersi stretto il proprio bomber che però ora valuta anche altre offerte che sono arrivate sul tavolo.

Perché non è un segreto che Kean piace in Italia e all’estero, ma non è facile sborsare 52 milioni dopo solo un anno ad alti livelli e per questo che a beffare la Fiorentina e altri club europei può essere la folle offerta che sarebbe pronta per il giocatore dall’Arabia Saudita. Ecco che quindi i viola si cautelano perché ci sono già pronte le alternative in caso di cessione di Kean.

Calciomercato: la Fiorentina ha scelto il sostituto di Kean

Sono diversi i nomi che spuntano fuori per l’attacco viola perché in caso di cessione di Kean che la Fiorentina potrà investire quella cifra incassata per un nuovo giocatore e si punta ad un profilo sempre giovane che conosce bene l’Italia. Infatti, in queste ore salgono le quotazioni per l’acquisto di Esposito o Piccoli al posto di Kean.

La Fiorentina ha messo nel mirino la stella italiana dell’Inter Francesco Pio Esposito che costa 30 milioni di euro, la stessa quotazione la fa il Cagliari per Roberto Piccoli. Entrambi i nomi piacciono per arrivare ad un nuovo attaccante in caso di addio di Kean.

A parlarne è La Gazzetta dello Sport che analizza la questione Kean che può lasciare la Fiorentina e il club viola non vuole farsi trovare impreparato. Tra le possibili scelte, infatti, ci sarebbero proprio Piccoli, Pio Esposito e anche suo fratello Sebastiano Esposito sempre di proprietà dell’Inter.