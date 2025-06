La Serie A perde un grande campione, notizia strappalacrime poco fa

Uno dei grandi campioni della Serie A dice addio al calcio: la notizia strappalacrime è arrivata nelle ultime ore, tifosi senza parole

Dopo una vita intera passata su un campo da calcio dove è entrato nel cuore di milioni di tifosi, uno dei volti più noti della Serie A ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, dando un enorme dispiacere ai suoi tifosi.

Passato in Italia dove vi ha giocato per nove anni facendo sognare il Napoli e tutti i suoi tifosi, Dries Mertens è stato uno dei calciatori stranieri più apprezzati della Serie A negli ultimi anni. Divenuto figlio adottivo della città partenopea, l’esterno d’attacco ha fatto sognare una città intera, pur non ottenendo mai la ricompensa concreta per i suoi sforzi, illuminando i campi del nostro campionato con le sue giocate spettacolari.

Lasciata Napoli e l’Italia, Mertens ha trascorso gli ultimi tre anni in Turchia al Galatasaray dove è riuscito a conquistare per ben due volte il campionato. Terminata quest’ultima stagione, però, Mertens ha sorpreso tutti poiché ha fatto sapere della sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato, sentendo come sia arrivato il momento di smettere.

Il belga ha comunicato a tutti la propria decisione attraverso un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram indirizzato ad un’altra leggenda del Napoli degli ultimi anni, ovvero Marek Hamsik con il quale ha intenzione di giocare un’ultima volta insieme.

Dries Mertens dice basta: il belga darà l’addio al calcio assieme ad Hamsik

Il videomessaggio pubblicato da Dries Mertens sui social non ha potuto non far scendere una lacrima e qualcosa di più ai tifosi del Napoli. L’esterno d’attacco belga non solo ha annunciato il suo ritiro, ma anche di star organizzando una partita di addio che vuole giocare assieme a Marek Hamsik, il suo capitano quando vestiva la maglia azzurra.

Il videomessaggio è stato proprio diretto all’ex centrocampista slovacco e Mertens ha speso parole al miele nei suoi confronti: “”Grande Marek Hamsik, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita insieme a te. Ho smesso di giocare, ma solo per te mi allaccerò gli scarpini un’ultima volta. Per me resterai sempre il mio capitano e il più forte con cui ho giocato. Un saluto da Napoli, casa tua” ha dichiarato, emozionando tantissimo i tifosi azzurri.

Il ritiro di Mertens è un colpo al cuore non solo per i tifosi del Napoli, ma per tutta la Serie A visto che per nove anni l’esterno d’attacco belga ci ha regalato giocate meravigliose che hanno impreziosito il nostro campionato. Tramite i suoi canali social, anche lo stesso Napoli ha reso omaggio a Mertens scrivendo: “Emozioni eterne, legame indissolubile. Grazie Cirù”. Sotto il post degli azzurri sono stati tantissimi i messaggi dei tifosi che ricordano con affetto il giocatore belga, figlio adottivo della città che lo ha ribattezzato come “Ciro”.