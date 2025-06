Messi, quale Pallone d’Oro? CR7 lo ha stracciato in un altro record

Se li tiene stretti i Pallone d’Oro vinti, Lionel Messi, ma su altri record non c’è storia per quanto riguarda Cristiano Ronaldo.

Tra i gol in carriera e titoli vinti – cinque Champions in favore del portoghese sulle 4 vinte da Messi -, Cristiano Ronaldo è un passo in avanti alla pulce. Ma c’è un altro record che è stato praticamente ufficializzato quest’oggi e con grande entusiasmo da parte proprio della leggenda portoghese.

E va pure considerato che, dietro a Cristiano Ronaldo in questo particolarissimo record, non figura neanche il nome di Lionel Messi ma di Neymar, calciatore brasiliano che oltretutto, ha occupato il secondo posto di recente.

Cristiano Ronaldo intramontabile: stracciato Messi, annuncio ufficiale

Si sta godendo la sua “vecchiaia” – e che vecchiaia se questa si chiama così – all’Al-Nassr e oggi, Cristiano Ronaldo, ha ufficialmente annunciato un suo altro incredibile record.

Un record che non viene proprio svelato pubblicamente dai diretti interessati, ovvero club e giocatore, ma è stato il quotidiano Marca a svelare quello che è un record enorme sul quale è stato completamente “stracciato” Lionel Messi.

Si poteva pensare che col contratto al Paris Saint-Germain, Messi risultasse essere uno dei più pagati di sempre per un ingaggio annuale. E invece i circa 30-40 milioni a stagione che percepiva ai piedi della Torre Eiffel sono pochissimi, rispetto ai 200 milioni a stagione per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha ufficialmente rinnovato fino al 30 giugno 2027, giocando per il club saudita per almeno altre due stagioni oltre a quella appena finita.

Messi-Ronaldo, un altro record assoluto di CR7 ai danni della pulce

Chiaro è che sul conteggio dei Pallone d’Oro vinti, da parte di Lionel Messi, la sconfitta è con risultato abbastanza largo ai danni di CR7. Il testa a testa tra i due rivali degli ultimi vent’anni nel mondo del calcio, ha visto Messi spuntarla. Così come per il Mondiale vinto con l’Argentina che a Ronaldo manca e che sogna al prossimo, nel 2026, provando a rendere magico un periodo finale di carriera che lo vedrà ancora in campo fino al 30 giugno 2027, come da contratto.

La differenza tra Ronaldo e Messi l’hanno fatta le destinazioni, il mettersi in gioco perché, al di là di quanto straordinario fatto dalla pulce argentina, va dato merito e credito a Ronaldo per aver scelto di giocare sia in Premier League che in Liga, passando da United a Real, per poi giocare anche alla Juventus. Oltre ai risultati sportivi, ci sono quelli economici. E con i 200 milioni a stagione accordati e ufficializzati oggi con l’Al-Nassr, mettendosi davanti a Neymar – riuscì ad ottenere un ingaggio da 120 milioni all’Al-Hilal -, Cristiano Ronaldo diventa nuovamente irraggiungibile.