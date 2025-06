Milan, Allegri avrà una macchina da gol: preso il capocannoniere

Il Milan è pronto ad avere un nuovo attaccante su cui puntare con Allegri che potrà gestire l’alternanza delle punte tra Gimenez e il nuovo ‘gigante’ del gol.

Il club rossonero ha già piazzato diverse cessioni e continuerà a lavorare in questo senso. Intanto, ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta che sembra aver deciso di fare il club che ora valuta anche di andare a chiudere dei nuovi innesti che possono tornare utili considerando che c’è la volontà di stupire in Italia e fare un campionato ad altissimi livelli dopo un anno fallimentare. Il Milan vuole chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante e ha già il nome pronto.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano quella che può essere la scelta da parte della società rossonera che è pronta a piazzare il nuovo colpo che può far impazzire i tifosi. Perché tra i vari profili seguiti ora ci sarebbe una scelta di alto livello per il Milan che vuole comprare un altro attaccante.

Tra occasioni e sensazioni che lavora il nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha già in mente dei nomi che possono far impazzire Allegri e la tifoseria rossonera. Perché si punta su Gimenez, ma allo stesso tempo il Milan vuole la garanzia di avere in rosa anche un altro attaccante forte di quel livello andando a spendere la giusta cifra per averlo a disposizione.

Calciomercato Milan: si chiude l’acquisto dell’attaccante

Il casting è iniziato e sono diversi i giocatori del Milan che sono finiti nel mirino del club rossonero che ora valuta una nuova strada per chiudere il colpo in attacco. Perché le ultime notizie portano a due nomi a sorpresa che possono convincere l’allenatore Allegri a dare il via libera definitivo.

E’ partita la caccia al nuovo attaccante che aspetta Allegri al Milan, perché adesso la società è pronta a chiudere in tempi record. Secondo le ultime notizie rivelate da Tuttosport sembra più difficile chiudere per Retegui che l’Atalanta valuta 50 milioni di euro. Al suo posto però può arrivare un altro capocannoniere, perché il nome caldo porta a Toluwalase Emmanuel Arokodare, giovane attaccante di 24 anni del Genk che l’ultima stagione ha chiuso con 23 gol stagionali (21 in campionato per diventare capocannoniere della stagione).

Un colosso di 1,97 m che può approdare in rossonero e giocarsi il posto con Gimenez. Perché ora il Milan punta su Arokodare che può partire per un prezzo onesto visto che il Genk ha pagato il bomber nigeriano solo 5 milioni di euro nel 2023.

Ma sono già pronte le alternative, perché se il Milan non dovesse chiudere l’acquisto di Arokodare che virerà dritto su Georges Mikautadze, grande opportunità dopo la retrocessione del Lione per problemi economici.