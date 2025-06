Scatta l’allarme McTominay: vogliono portarlo via da Napoli

Scott McTominay fa scattare l’allarme in casa Napoli: un top club si mette sulle sue tracce, tifosi azzurri preoccupati

Grande protagonista della cavalcata che ha portato il Napoli a conquistare il suo quarto scudetto, Scott McTominay ha ormai conquistato del tutto il cuore dei tifosi azzurri che benedicono il giorno in cui saltò l’arrivo di Brescianini.

Il centrocampista scozzese, che al Manchester United si era del tutto perso, è tornato a mostrarsi quel talento di cui si parlava un gran bene ed è stato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione di Serie A, se non il migliore. Nonostante sia passato dalla Premier League al campionato italiano, McTominay non ha avuto alcun problema durante l’adattamento ed anche grazie ad Antonio Conte ha compiuto un importante step nella sua carriera.

Imprescindibile per il tecnico salentino, McTominay vuole ora essere decisivo anche nella prossima stagione che vedrà il Napoli tornare a giocare la Champions League. Anche la società partenopea è rimasta impressionata dal centrocampista scozzese ed il contratto quadriennale firmato lo scorso anno la fa restare relativamente calma, anche se quando si parla di calciomercato non si può non escludere niente.

Per questo motivo, la notizia lanciata da Fichajes.net non può non preoccupare i tifosi azzurri visto che secondo il noto sito spagnolo su McTominay sarebbe piombato l’Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a ricoprirlo d’oro per portarlo in Saudi Pro League.

Napoli, allarme McTominay: lo cerca l’Al Hilal

L’Al Hilal ha intenzione di continuare a fare compere in Italia e, dopo aver ormai definito tutti i dettagli per l’arrivo di Theo Hernandez dal Milan è ora pronto a lanciare l’assalto a Scott McTominay. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il top club saudita sarebbe piombato con decisione sul centrocampista scozzese del Napoli e potrebbe mettere presto sul piatto un’offerta da capogiro.

Per gli azzurri, McTominay non è in vendita, ma è chiaro che se l’Al Hilal si presentasse da De Laurentiis con un’offerta da circa 60-70 milioni di euro ci sarebbero dei margini per trattare. In più, i sauditi potrebbero offrire un ingaggio da capogiro allo scozzese che in azzurro percepisce 3 milioni di euro per convinceerlo a sposare il loro progetto.

Il patron romano, però, non è intenzionato a lasciar partire tanto facilmente McTominay e potrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2029 per blindarlo, rimandando una sua ipotetica cessione all’estate del 2026. L’interesse dell’Al Hilal per McTominay ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi del Napoli che sperano di poter vedere lo scozzese continuare a giocare al Maradona il prossimo anno.