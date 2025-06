Un Big della Nazionale al Milan, c’è la conferma in diretta

La società rossonera inizia il nuovo corso dalle indicazioni di mercato della coppia Tare-Allegri: prestigioso colpo in arrivo

La rivoluzione è partita. Contrassegnata, come accadde già nell’estate del 2023, da una cessione importante. Certamente dolorosa, ma in qualche modo inevitabile data la natura e la corposità dell’offerta ricevuta.

Tijjani Reijnders, il giocatore olandese che nella stagione appena conclusa, nonostante i deludenti risultati di squadra, ha brillato risultando a fine anno il miglior centrocampista della Serie A, ha preso il volo direzione Manchester, sponda blu. Alla corte di Pep Guardiola, che già lo ha avuto a disposizione per il Mondiale per Club.

Toltosi subito il doloroso dente della cessione di un big che forse, se il Milan si fosse qualificato alla Champions League, non sarebbe stato necessario fare, il DS Igli Tare, di concerto con quel cavallo di ritorno di nome Max Allegri, sta già pianificando una campagna acquisti intelligente e produttiva.

Sul taccuino dell’albanese e del livornese è cerchiato in rosso il nome di Granit Xhaka, playmaker del Bayer Leverkusen che non pià tardi di tre anni fa sembrava vicino a vestire la maglia giallorossa.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito degli importanti aggiornamenti sulla questione, tirando in ballo altri due profili che il club meneghino sta seguendo con un certo interesse.

Ritorno di fiamma per il nazionale azzurro: Allegri fa sul serio

“Il Milan ha sempre considerato lo svizzero come un primo obiettivo perchè l’idea di Allegri era di inserire prima in squadra leadership ed esperienza e poi puntare sui giovani. Il Diavolo ha capito che i costi non sono quelli che credeva: Tare pensava di chiudere per Xhaka a meno di 10 milioni di euro, mentre i tedeschi ne chiedono 15-18. La forbice, ad oggi, è ampia. Ora in via Aldo Rossi stanno valutando internamente se ne vale la pena oppure no. Io direi che è in stand-by in questo momento“, ha esordito.

Il giornalista ha poi fatto il punto della situazione anche su Ardon Jashari, l’elvetico seguito sempre dalla Roma, ma anche dalla Juventus, protagonista di tante belle prestazioni nella vetrina della Champions dello scorso anno.

“Il Milan lo aveva seguito con attenzione durante la stagione. Nelle scorse ore i rossoneri hanno presentato la loro prima offerta ufficiale al Club Brugge: 25 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus. I belgi ne chiede 35 più bonus, quindi la forbice è ampia“, ha aggiunto.

Infine, ecco la vera chicca. Rilasciata sul ritorno di fiamma per Samuele Ricci, il nazionale azzurro che già nello scorso mercato di gennaio, a dispetto del rinnovo di contratto sottoscritto all’alba del 2025 col Torino, era sembrato vicino ad accasarsi al Milan.

“Ricci resta uno dei nomi del Milan per il centrocampo. Se volesse chiudere per Ricci, il Milan ci metterebbe 10 minuti. Lo ha messo in stand-by per qualche settimana, ma ci aspettiamo nuovi contatti già nelle prossime ore. Teniamo quindi viva la pista dell’azzurro per il Diavolo“, ha concluso.