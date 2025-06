Addio Milan: Gimenez resta in Serie A, chiudono lo scambio

Allegri ha dato il suo ultimatum al Milan che, dopo aver incassato tanto dagli addii di alcuni calciatori, adesso è pronto a prendersi la scena in questo mercato estivo 2025.

C’è una questione da risolvere per Igli Tare ed è quella relativa al futuro di Santi Gimenez. L’attaccante, colpo invernale dei rossoneri, è già finito ai margini del progetto a causa del cambio d’allenatore.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Allegri non voglia puntare sul messicano che è stato già messo alla porta. Intanto, arrivano dei nuovi indizi in merito all’ipotesi di scambio che potrebbe accontentare entrambi i club.

Cantiere aperto in casa Milan con la società che sta rivoluzionando la rosa per la prossima stagione. Dopo la partenza di Reijnders si lavora all’uscita di Theo Hernandez e anche Thiaw, che ha ricevuto una ricca offerta da parte del Como.

C’è un bel tesoretto per Igli Tare che, intanto, ha già bloccato Modric che a 40 anni vivrà la sua prima esperienza in Serie A. Il croato sarà la ciliegina su una torta che bisogna ancora cucinare.

Infatti, il direttore sportivo dei rossoneri è a lavoro per risolvere anche altre delicate questioni come quella di Santi Gimenez che può già partire.

Calciomercato Milan: vendono Gimenez

L’attaccante, per caratteristiche, non convince del tutto Allegri che ha chiesto alla dirigenza di fare un sacrificio per il reparto offensivo.

E’ un segreto di Pulcinella quello di Vlahovic al Milan. E’ il serbo il grande obiettivo per l’attacco ma la trattativa sarà lunga e complessa. Ecco perché, nelle ultime ore, ha ripreso quota una clamorosa pista che porta ad uno scambio.

Infatti, secondo radiomercato, pare che al vaglio della società ci sia la possibilità di proporre alla Juventus Gimenez che può essere una potenziale contropartita per arrivare a Dusan Vlahovic.

Gimenez via dal Milan: Allegri vuole Vlahovic

Gimenez non ci sarà all’inizio del ritiro del Milan perché impegnato nella Gold Cup con il Messico, che affronterà il 6 luglio l’Arabia Saudita. Dunque, dovrà usufruire di alcuni giorni di vacanza prima di arrivare a Milanello.

Per Allegri, quindi, un problema in più considerando che il tecnico avrebbe dovuto vautare Gimenez proprio durante la prima parte di ritiro. Al tecnico non convince perché per caratteristiche e stile di gioco prediligie una prima punta forte fisicamente, che sappia far alzare la squadra.

Da qui nasce la richiesta a Tare di portare al Milan Vlahovic, che è il grande sogno. E chissà che proprio il messicano possa sbloccare l’impasse per uno scambio pazzo che può concretizzarsi proprio in questo mercato estivo 2025.