Colpo Piccoli in Serie A, l’affare si chiude: va a giocare in Europa

Riscattato dal Cagliari pochi giorni fa, Roberto Piccoli potrebbe lasciare la Sardegna in estate per trasferirsi in una big del nostro campionato.

Autore di 10 reti durante lo scorso campionato, Roberto Piccoli ha attirato l’attenzione di diverse big italiane pronte a fare un tentativo per strappare il suo cartellino al Cagliari.

I rossoblu hanno dovuto fare uno sforzo economico non indifferente per assicurarsi l’acquisto a titolo definitivo della punta classe 2001 che è stata acquistata per una somma intorno ai 12 milioni di euro. Un colpo che il Cagliari ha voluto chiudere sicuro di avere tra le mani un giocatore che possa valere almeno il doppio di quanto speso. Sulle tracce della punta ci sono diverse squadre italiane, pronte a fare un’offerta ai sardi per far compiere al giocatore il salto di qualità.

Piccoli pronto a cambiare maglia, il centravanti finisce nel mirino di due big

Fiorentina e Bologna sono interessate a Roberto Piccoli del Cagliari. I viola, preso Dzeko, hanno paura di perdere Kean e si stanno muovendo per cercare di bloccare un nuovo centravanti. La scelta sarebbe caduta proprio sulla punta del Cagliari che piace, però, anche al Bologna.

I viola devono capire quale sarà il destino di Moise Kean. Dall’Arabia arrivano importanti offerte per l’attaccante della squadra viola che preferirebbe però restare in Europa. Il Manchester United continua a seguirlo e potrebbe fare un tentativo nel caso in cui Hojlund dovesse salutare l’Inghilterra. Una volta che giungerà la decisione di Kean la Fiorentina capirà se dovrà cercare un nuovo centravanti con Piccoli in cima alla lista delle preferenze.

Oltre alla Fiorentina c’è il Bologna. I rossoblu sono alla ricerca di un terzo attaccante di valore da inserire nella rosa di Vincenzo Italiano. Oltre a Castro e Dallinga, il tecnico vuole un altro centravanti in grado di poter far competere i rossoblu sia in campionato che in Europa League e Roberto Piccoli è molto stimato sia dallo staff che dalla dirigenza rossoblu. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti.

Il problema al momento è rappresentato dalla richiesta del Cagliari per il suo attaccante. Pagato circa 12 milioni di euro dall’Atalanta, i sardi vorrebbero 30 milioni di euro per lasciar partire la punta. Una somma ritenuta eccessiva dalle squadre che sono sulle sue tracce, pronte a mettere sul piatto 20 milioni. Possibile che un’intesa possa essere trovata a metà strada con l’inserimento di qualche bonus nella trattativa.