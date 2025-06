È ufficiale, un Big di Serie A si opera: tifosi in apprensione

La notizia ha messo in apprensione i tifosi: un big della Serie A sarà costretto ad operarsi, arriva l’annuncio ufficiale

Quando mancano solo poche settimane prima dell’inizio del ritiro precampionato non arrivano buone notizie per una delle big di Serie A che dovrà fare già a meno di uno dei suoi giocatori di punta, costretto ad operarsi per risolvere i suoi problemi fisici.

La stagione 2025-2026 della Lazio comincerà il prossimo 14 luglio quando tutto il gruppo biancoceleste terrà il primo raduno dopo i test medici e fisici del 10 luglio sotto la guida di Maurizio Sarri. Il finale della passata stagione è stato amarissimo per la Lazio che ha visto sfumare la qualificazione alla Conference League proprio all’ultima curva venendo superata dalla Fiorentina ed i tifosi biancocelesti si aspettano qualcosa di meglio rispetto allo scorso anno, così come la società.

Proprio per questo motivo la Lazio ha deciso di mandare via Baroni per riportare Sarri sulla propria panchina ed il tecnico toscano è determinato a portare i biancocelesti a lottare per obiettivi importanti. Tuttavia, per Sarri non sono arrivate notizie positive in ottica mercato visto che, a causa dell’indice di liquidità, la Lazio si ritrova con il mercato bloccato e ci vorrà del tempo prima di poter acquistare un giocatore, cosa che il tecnico toscano non si aspettava.

In più, la stagione biancoceleste rischia di partire subito con un handicap importante visto che Mattia Zaccagni, uno degli uomini di punta della formazione, si è operato all’inguine e i tifosi non possono non essere preoccupati.

Lazio, operazione all’inguine per Zaccagni: tifosi in apprensione

Gli ultimi tre mesi della passata stagione sono stati molto faticosi per Mattia Zaccagni che ha dovuto fare i conti con un problema all’inguine che ha minato il suo rendimento in campo. L’esterno d’attacco biancoceleste, attraverso i suoi canali social, ha comunicato di essersi sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere questa problematica ed i tifosi non hanno potuto che esprimere preoccupazione in vista della nuova stagione.

Tuttavia, è stato lo stesso Zaccagni a tranquillizzare i tifosi, apparendo decisamente positivo sul suo rientro in tempi brevi: “Sono già dimesso e tornato a casa. Grazie a tutti per il vostro supporto. È un problema che mi affligge da tempo; ho giocato gli ultimi tre mesi della stagione con molto dolore. Riposo e terapia non sono stati sufficienti, quindi ho deciso di sottopormi all’intervento per essere pronto per il ritiro” ha scritto, determinato ad esserci al raduno fissato per il 14 luglio.

Prima di poter tornare ad allenarsi, l’esterno d’attacco biancoceleste dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza, dopodiché potrà riprendere l’attività fisica in maniera graduale. L’obiettivo dichiarato è quello di essere pronto per il ritiro ed anche i tifosi si augurano che il giocatore possa spazzare via la loro ansia presentandosi in campo il prossimo 14 luglio. Ci spera anche Maurizio Sarri che vuole avere quantomeno tutti i giocatori della rosa a disposizione, visti i problemi in chiave mercato.