Il via libera è arrivato: nuovo bomber per l’Inter

L’Inter a caccia di un grandissimo colpo in attacco: ecco il centravanti tanto atteso, mister Chivu può già iniziare a esultare

Al di là di come si chiuderà il Mondiale per Club, l’Inter sta già rivolgendo le sue attenzioni al futuro. Un futuro nel quale i ragazzi di Chivu punteranno ad essere ancora protagonisti, in attesa da novità corpose dalla sessione estiva di calciomercato.

Uno dei temi evidentemente caldi per l’Inter che verrà riguarda il rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. Il neo allenatore dell’Inter ha visto l’addio di Marko Arnautovic prima e Joaquin Correa, entrambi in scadenza tra tre giorni. Niente rinnovo, il club di Viale della Liberazione ha idee diverse per l’immediato futuro ed infatti Marotta e Ausilio stanno già scandagliando il mercato alla ricerca di un grande centravanti, capace di sostituire degnamente sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram.

I dubbi su Mehdi Taremi, dopo appena un anno il suo sbarco ad Appiano Gentile, permangono. E così servirà un investimento importante, un bomber dal sicuro rendimento che possa portare gol e prestazioni all’attacco di Chivu. Ma chi in particolare? La rivelazione arrivata nelle scorse ore lascia pochi spazi ai dubbi, rappresentando una golosa occasione per la dirigenza di Viale della Liberazione. Il ‘vecchio’ obiettivo di Marotta, stavolta, può tramutarsi in realtà: ecco di chi si tratta.

Dall’Inghilterra sono certi: il big è pronto all’addio

Sono ormai diverse settimane che la dirigenza nerazzurra lavora sull’attacco, con l’idea di regalare più di un’alternativa di peso a Chivu per l’imminente stagione 2025/26. E così un’idea che ventila negli ambienti nerazzurri già da diversi mesi potrebbe diventare presto realtà: l’addio del gioiello è quasi certo.

La radio britannica ‘TalkSport‘ ha parlato infatti dei piani in casa Manchester United e dell’idea che si è fatto Ruben Amorim nell’ultima stagione. È evidente come i ‘Red Devils’ siano chiamati effettivamente ad una rivoluzione, tante cose cambieranno per volontà del tecnico portoghese: una in particolare in attacco. Pare che Amorim sia fortemente convinto di voler puntare su Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna reduce da una prima ed unica annata fatta di alti e bassi. Così, al momento, pare quasi certa la partenza di Rasmus Hojlund, dopo appena due anni dal suo sbarco all’Old Trafford.

L’ex punta dell’Atalanta, arrivata due anni fa per 75 milioni di euro, è di conseguenza il ‘sacrificabile’ per Amorim e l’Inter che lo segue da tempo potrebbe effettivamente sondare il terreno per provare a portarlo ad Appiano Gentile nelle prossime settimane. Giovane, con ampi margini di miglioramento e già protagonista in Serie A: l’identikit perfetto che convincerebbe Oaktree a investire sul nazionale danese. Il 22enne è reduce da 10 gol e 4 assist in 52 presenze complessive, tra campionato e coppe.