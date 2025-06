In viaggio verso Torino: bloccati 2 acquisti, arrivano dalla B

Prime novità di mercato per la società, che ha già bloccato 2 giocatori per la prossima stagione: arrivano direttamente dalla Serie B. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Grandi manovre da parte del club, che sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Spuntano i primi nomi per il calciomercato estivo che, ufficialmente, aprirà i battenti molto presto.

Una vera e propria occasione con entrambi i giocatori pronti a vestire, di nuovo, la maglia di un club italiano. Esperienza importante per i due, reduci da un campionato positivo che purtroppo non ha regalato gioie.

Si rimettono in discussione in una piazza importante e con un allenatore che può, ulteriormente, valorizzare le loro qualità.

E’ il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione in merito all’affare di mercato che riguarda il club di Torino.

La società, dopo aver concluso due cessioni, si è messa a lavoro per bloccare 2 giocatori in arrivo direttamente dalla Serie B. Un grande affare di mercato da parte del club che ha fatto un doppio colpo davvero importante.

Calciomercato: arriva la conferma, 2 giocatori in viaggio verso Torino

Stiamo entrando nel vivo della sessione estiva di calciomercato con le società che sono entrate nel mood di questa campagna trasferimenti che, come sempre, regalerà sempre delle sorprese.

E’ il caso, per esempio, del club di Torino che ha definito già 2 arrivi per la prossima stagione. Una scelta saggia, ragionta, da parte della proprietà e del direttore sportivo Vagnati che una volta concluso il doppio trasferimento, di Ricci al Milan e Coco in Arabia Saudità, renderà noti i dettagli dei due colpi.

Intanto, l’indiscrezione arriva proprio oggi con il ds che ha praticamente bloccato i due talenti dell’Empoli.

Anjorin e Ismajli al Torino: ecco le ultime

Con le partenze di Coco e Ricci, il Torino ha già individuato i sostituti. Infatti, la dirigenza è pronta a fare la spesa dall’Empoli, retrocesso in Serie B. La società, secondo le ultime indiscrezioni, ha praticamente definito l’arrivo dello svincolato Ismajli per la difesa e di Anjorin per il centrocampo.

E’ già stato trovato l’accordo anche con i calciatori che hanno dato il benestare all’affare con la società di Urbano Cairo che, questa volta, si è mossa in anticipo per quanto riguarda l’arrivo dei due nuovi acquisti, che andranno a sostituire Coco e Ricci, diretti rispettivamente in Arabia Saudita e al Milan.