Kean, si chiude in 48 ore: giocherà in Champions e in Serie A

Si è agli sgoccioli sull’accordo per Moise Kean, con i viola che stanno provando a chiudere sia per Roberto Piccoli che per Sebastiano Esposito.

Sembra chiaro che alla Fiorentina si stiano preparando a quello che è l’addio di uno dei migliori centravanti dello scorso campionato e che, per 52 milioni di euro, dirà addio ai viola.

Una cifra a dir poco incredibile, ma che riguarda quella che è la sua clausola rescissoria e che, nel giro dei prossimi due giorni, vedrà la possibilità di portare Kean ai saluti. Tentativi da parte di Stefano Pioli, nel trattenere il forte attaccante italiano, sembrano stati inutili. Moise Kean giocherà altrove ed è probabile che lo farà per competere per lo Scudetto e la Champions League, in un top club italiano.

Calciomercato, colpo Kean: si chiude per 52 milioni di euro

Le cifre della clausola sono chiare: 52 milioni di euro sul tavolo, senza neanche rivolgersi ai viola per una trattativa col club, e poi si andrà dritti sul cercare di convincere quanto prima il vice-capocannoniere dell’ultima Serie A, Moise Kean.

Due o tre club in Serie A sembrano intenzionati a rifarsi l’attacco e uno tra questo è la Juventus. Per i trascorsi storici è da escludere la pista bianconera, con Vlahovic che sarà probabilmente sostituito da un centravanti che possa essere nel nome di Victor Osimhen, Jonathan David oppure VIktor Gyokeres. Gira tra questi il nome del nuovo attaccante della Juve, ma poi ci sono altre due squadre in Serie A, a caccia di un bomber.

E Moise Kean rientrerebbe, infatti, tra le idee di Milan e Napoli. La prima senza Champions, gli permetterebbe però di mettersi alla guida dell’attacco rossonero, con Leao e Pulisic accanto, nel tridente che sarà con Allegri al Milan. Al contrario, in azzurro e con Antonio Conte, troverebbe una Champions e un 3-5-2 che sembra essere cucito addosso a lui, se si pensa al tandem che si creerebbe con Big Rom, da sogno, per la “Lu-Kean”. Il Napoli, che dal canto suo sta provando a capire se sarà possibile piazzare il colpo Nunez con Lucca, liberando Simeone, non esclude il piano B su Kean.

Kean piace anche all’estero: due piste per lui in 48 ore

Ci sono due piste per lui, raccontano da TMW, col futuro di Moise Kean che si deciderà in 48 ore. Il motivo è legato al fatto che, a partire da martedì, sarà esercitabile la clausola. Ed è in questo week-end che si apriranno le trattative, già col giocatore, per cercare di anticipare quanto prima le cose, considerando la fitta concorrenza che ci sarà.

Sia il Manchester United che l’Al-Qadisiyya – società saudita che in verità avrebbe già messo sul tavolo i soldi della clausola -, sono in pole dall’estero per il colpo Kean. La valutazione sarà fatta tutta da Moise che, molto presto, dovrà chiarire la sua posizione. Da martedì, ufficialmente, potrà dire addio alla Fiorentina.