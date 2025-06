Lazio: Sarri si dimette? La decisione del mister

Le ultime notizie relative al bilancio della Lazio hanno creato un vero e proprio clamore mediatico. La società, che rischia di avere il mercato fermo per questa sessione estiva, deve risolvere il problema dell’indice di liquidità. La questione è assai spinosa e rischia di compromettere anche il futuro di Maurizio Sarri.

L’allenatore, tornato in biancoceleste per amore e riconoscenza nei confronti del club e dei tifosi, si è trovato spiazzato dopo le ultime notizie relative allo stop del calciomercato.

Lotito ha provato a chiarire la vicenda ma la questione, ad oggi, è assai spinosa e rischia di diventare un boomerang per l’allenatore che non può lavorare su una rosa completa, costruita secondo le sue indicazioni.

Ecco perché, nelle ultime ore, si sono susseguite le voci fra le quali anche quelle di un passo indietro di Maurizio Sarri pronto a dimettersi.

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione in merito al futuro in panchina di Maurizio Sarri. Appena arrivato, il tecnico già sta pensando di lasciare dopo i problemi emersi in queste ultime ore.

Il rischio di un mercato bloccato ha creato non pochi dubbi all’allenatore che non è più sicuro della permanenza in biancoceleste. L’addio comprometterebbe l’avvio di stagione dei biancocelesti che si troverebbero in grande difficoltà.

Dimissioni Lazio, cosa ha deciso Sarri

L’umore non è dei migliori. Sarri è davvero infuriato per le ultime notizie che sono arrivate e che rischiano di compromettere, ancor prima di iniziare, il cammino dei biancocelesti per la prossima stagione.

I tifosi restano in attesa e, come spesso accade, se la prendono con Lotito che evidentemente non è stato chiaro con Maurizio Sarri.

Questa situazione rischia di minare il rapporto di fiducia che s’era creato. Adesso c’è un clima di tensione che dovrà essere risolto. Bisogna partire con il piede giusto in vista del ritiro e dell’avvio del campionato.

Intanto, nella Capitale sono iniziate a circolare voci sulle dimissioni di Sarri dalla Lazio: ecco cosa c’è di vero.

Lazio: aggiornamenti sul futuro di Maurizio Sarri

Al di là delle difficoltà emerse negli ultimi giorni, la sensazione è che alla fine tutto sarà ricomposto. Sarri è pronto a proseguire la sua esperienza alla Lazio.

Le dimissioni non dovrebbero arrivare, dopo l’incontro avuto nelle ultime ore con la Lazio e il direttore sportivo Fabiani. Il mercato resta bloccato a causa dell’indice di liquidità ma a prescindere da ciò, Sarri ha intenzione di proseguire la sua avventura in biancoceleste.