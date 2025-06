Milan, un altro colpo dopo Modric: il piano per chiudere subito

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo e la nuova era con Igli Tare e Massimiliano Allegri comincia col primo colpo legato a Modric. Ma è solo l’inizio, con gli altri obiettivi già chiari.

La prima mossa di Tare è stata legata al colpo a zero che ha portato a Modric, con il primo colpo del Milan che è arrivato in quella che è stata una vera e propria occasione di calciomercato.

In scadenza di contratto con le Merengues, dopo questo Mondiale per Club, sarà pronto alla sua nuova avventura italiana trasferendosi a zero ai rossoneri. Dare ad Allegri un leader di questo spessore sarà soltanto la prima mossa del nuovo dirigente albanese al Milan, considerando che si valutano altre idee e sempre internazionali per il futuro del club.

Calciomercato Milan: non solo Modric dal Real

Come ha fatto sapere Nicolò Schira, il calciomercato del Milan vede diverse cose da sistemare. Una tra questa è un centrale di difesa che possa essere usato come nuovo titolare per Allegri, nella stagione che il Milan vorrà provare a vivere da assoluta protagonista in Serie A, seppur senza coppe europee.

L’obiettivo di Igli Tare è infatti quello di costruire una squadra che possa unire sia esperienza, con la mentalità vincente che portano Allegri e Modric nel nuovo Milan che sta nascendo, sia il rinforzo dell’intero organico tra nuovi innesti, giovani e non.

Un altro colpo, magari in arrivo dallo stesso Real Madrid e con l’occasione che si presenta low cost, potrebbe arrivare nel nome di David Alaba. Il centrale austriaco, con l’arrivo di Huijsen e di altri innesti sui quali sta lavorando il Real Madrid, non farebbe parte del progetto con Xabi Alonso. E il Milan potrebbe valutarne le possibilità.

Le cifre del colpo per il Milan: occasione low cost in difesa

Dopo la prima mossa Modric a zero, Igli Tare lavora alle altre soluzioni per il calciomercato del Milan. Si valutano altre occasioni da cogliere, come quella di importanti profili esperti in uscita dai top club. Tra le piste possibili è spuntato quindi il nome di David Alaba che sarebbe in cerca di una sfida che gli dia nuovi stimoli. Per chiudere subito, il Milan vorrebbe anticipare ora la concorrenza che si verrebbe a creare in futuro, su quelle che sono le occasioni di mercato che si stanno presentando.

Il classe ’92 è un’occasione low cost, al di là dell’ostacolo ingaggio. Potrebbe salutare il Real Madrid per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, coi Blancos che accetterebbero tali cifre a causa della situazione contrattuale e senza rinnovo valida fino al 30 giugno 2026. Dovesse decidere di calare il proprio ingaggio, Alaba sarebbe l’uomo perfetto per ciò che Allegri cerca. Adatto sia come centrale di difesa per un sistema a 4, che per un’ipotetica soluzione a 3 dietro.