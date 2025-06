“Osimhen, è fatta”, c’è l’annuncio: quando farà le visite mediche

In un annuncio molto diretto, viene svelata la destinazione a sorpresa di Victor Osimhen in questo calciomercato che si sta aprendo.

Dopo i rumors di calciomercato tra United e altre destinazioni estere, con accostamento anche alla Juventus e al Milan, Victor Osimhen tornerà a Napoli soltanto per svuotare definitivamente il suo armadietto e lasciare le ultime cose in terra partenopea, dopo il prestito vissuto ad Istanbul.

Non giocherà per il Galatasaray, ma sarà tutta nuova la destinazione che è stata svelata dal direttore de Il Corriere dello Sport, in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato, è fatta per Osimhen: fine della telenovela

È stato Ivan Zazzaroni a dare per certa la destinazione di Victor Osimhen, nel corso dell’intervista che ha rilasciato all’emittente radiofonica.

In diretta ha annunciato: “È una notizia che ti voglio dare quasi per fatta su dove giocherà Osimhen. Nessuno poteva permettersi le cifre che guadagnerà Victor firmando col suo nuovo club”.

Stesse cifre che sono fuori mercato secondo il giornalista e che hanno mandato completamente KO sia il Galatasaray che la Juventus che stavano provando a capire se sarebbe stato possibile o meno portarsi a casa il cartellino di Osimhen pagando i 75 milioni o di più, considerando che la clausola esercitabile sul bomber mascherato è stata sempre valida soltanto all’estero. Alla fine, la destinazione di Osimhen, pare abbia posto fine alla telenovela: sarà un nuovo giocatore dell’Al-Hilal.

Osimhen, quando farà le visite mediche? C’è una possibilità

Dovesse concretizzarsi il colpo Osimhen, come ha spiegato la stessa fonte, le visite mediche saranno sostenute probabilmente non al Mondiale per Club, bensì direttamente in Arabia Saudita e alla sede del club di Riyad.

Si tratta di un incontro che ci sarebbe tra la società stessa e Osimhen, qualora dovesse essere ancora impegnata la società saudita nella competizione che ha visto fino a questo momento come assoluta protagonista del suo girone, la formazione allenata da Inzaghi. Ci sono gli ottavi di finale contro il Manchester City e l’Al-Hilal proverà ad andare avanti. Altrimenti “romperà le righe” post-eliminazione e farà ritorno in Arabia Saudita, lì dove Inzaghi incontrerebbe Victor Osimhen, per le visite mediche di rito con il suo nuovo club. Il bomber che si prepara a diventare definitivamente un ex Napoli, saluta il club partenopeo per i 75 milioni di euro della clausola, vedendo il suo ingaggio per 40 milioni di euro a stagione. Cifre enormi che nessun club in Europa avrebbe potuto permettersi.