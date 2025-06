Sfuma la Samp: un’altra squadra punta De Rossi, resta in Italia

Il valzer degli allenatori non si è ancora completato e potrebbe regalare delle sorprese importanti nei prossimi giorni. Infatti, arrivano delle importanti indiscrezioni relative al futuro di Daniele De Rossi che è fra gli allenatori giovani più interessanti.

Ancora sotto contratto con la Roma, l’ex centrocampista è pronto a ripartire. Ha vuto dei colloqui con la Samp che però non ha ancora affondato il colpo. A sorpresa, c’è un’altra società italiana che potrebbe convincerlo a firmare.

Ecco le ultimissime riguardo il destino di Daniele De Rossi che scioglierà i suoi dubbi nei prossimi giorni.

E’ il giornalista, esperto di mercato, Alfredo Pedullà a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Daniele De Rossi che è finito nel mirino di un’altra società italiana.

Sorpresa De Rossi: niente Samp, dove può andare

C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione. Con l’arrivo del mese di luglio inzierà ufficialmente il calciomercato e scatteranno i primi ritiri.

Si tornerà, quindi, ad assaporare l’odore dell’erba per alcuni giocatori che torneranno dalle vacanze per iniziare a preparare la prossima stagione. Intanto, si deve ancora completare il valzer degli allenatori.

In Serie A siamo in attesa dell’ufficialità di Nicola alla Cremonese e Pioli alla Fiorentina. In B, invece, può succedere qualcosa di davvero clamoroso.

Infatti, un tecnico appena ingaggiato rischia di essere mandato via ancor prima dell’inzio della sua esperienza. L’imminente cambio di proprietà può portare all’addio di Bianco.

A sorpresa, la nuova società che entrerà all’interno del club sta pensando di portare a Monza De Rossi che potrebbe ricongiugersi con altri due ex giallorossi come Mauro Baldissoni e Nicolas Burdisso, che sono pronti ad intraprendere questa nuova avventura nel club brianzolo.

De Rossi al Monza?

Per il momento si tratta di una suggestione. La squadra ha già un tecnico che è Bianco, arrivato a inizio giugno dal Frosione. Scelto da Galliani, si era deciso di iniziare un nuovo progetto con l’ex collaboratore di Allegri.

La svolta societaria, però, che porterà a degli stravolgimenti all’interno del Monza, potrebbero riguardare anche il comparto tecnico con il neo dg Baldissoni e il nuovo ds Burdisso che potrebbero decidere di cambiare allenatore e portare De Rossi al Monza, che è seguito con attenzione anche dalla Samp.

I prossimi giorni saranno decisivi, quindi, per capire le intenzioni dell’allenatore che dopo Roma potrebbe ripartire dalla Serie B.