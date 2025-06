Supermercato Milan: Rejinders e Theo non sono gli unici

Il Milan è pronto a proseguire sul capitolo cessioni: dopo Reijnders e Theo Hernandez è pronta una vera e propria rivoluzione

Non è ormai più un mistero: il Milan ha intenzione di cambiare quasi del tutto volto. L’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, una figura che effettivamente mancava ai vertici del club di Via Aldo Rossi, sta portando un’aria di profondo cambiamento rispetto al passato. Soprattutto per quanto riguarda le tante – e importanti – cessioni.

Tijjani Reijnders è stato il primo a fare le valigie e a inaugurare questo trend, una rivoluzione evidentemente necessaria a maggior ragione dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. 55 milioni di euro più 15 di bonus, denaro fresco per rinvigorire prima le casse e poi la squadra coi prossimi acquisti. Ma il nazionale olandese non sarà il solo a fare le valigie: chi ormai è virtualmente fuori dal progetto rossonero è Theo Hernandez. Il terzino francese, in scadenza il 30 giugno 2026, dopo sei anni in maglia rossonera è pronto ad una nuova suggestiva (e remunerativa) sfida lontano dall’Europa.

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi sta limando gli ultimi dettagli per l’approdo in Arabia Saudita per laterale transalpino, che da un anno e mezzo sembra il lontano parente di quello che a detta di molti è stato il terzino sinistro più forte del mondo. Ci sarà dunque da aspettarsi nuove partenze? Pare proprio di sì. L’opera di rinnovamento ha invece solo sfiorato Mike Maignan, sedotto dal Chelsea che non ha però accontentato le richieste della dirigenza di Via Aldo Rossi: un affare, forse, soltanto rimandato.

Milan, altro addio folle: “È impensabile”

In attesa di sapere cosa ne sarà dell’estremo difensore della Francia, in scadenza come Theo tra un anno, c’è un altro profilo che può spaventare i tifosi rossoneri. Il futuro di Rafael Leao sotto la lente d’ingrandimento, con un annuncio pazzesco arrivato solo poche ore fa.

A parlare a ‘Telelombardia‘ è stato il giornalista Franco Ordine, noto tifoso rossonero, tirando in ballo proprio il destino dell’ala portoghese sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028. Ordine ha detto di non aspettarsi altre cessioni “A parte Reijnders – bisogna vedere come verrà sostituito – e Theo Hernandez”. Ma poi lancia l’interrogativo che suona come una frecciata al club: si parla, ovviamente, di Leao.

“Secondo me è impensabile che si possano privare anche di Leao. Vorrebbe dire aprire il supermercato e chiudere la squadra di calcio”. Un discorso che ha trovato concordi parecchi tifosi rossoneri, evidentemente non poco seccati dalle partenze dei calciatori più rappresentanti del Milan.

Staremo a vedere, dopo le voci sul Bayern Monaco se la dirigenza meneghina opterà per l’ennesimo ribaltone. Anche se dopo la conferma da parte di Tare in una recente intervista, la cessione del numero 10 appare decisamente poco probabile.