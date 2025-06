Tare show, il Milan piazza il colpo in casa Barcellona

Il Milan continua ad essere attivo sul mercato. Il direttore sportivo Tare pronto a pescare dal Barcellona: imminente il blitz.

Dopo aver ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City in cambio di 70 milioni, il Milan ha cominciato a lavorare ad una serie di operazioni volte a potenziare la rosa di Massimiliano Allegri e renderla più competitiva ad alti livelli. L’idea è quella di prendere elementi di grande qualità, pronti fin da subito a dare un contributo concreto alla causa e a recitare un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico rossonero. Il primo della lista è stato Luka Modric, atteso in città al termine del Mondiale per Club. Ma Igli Tare, di certo, non intende fermarsi qua.

Il neo direttore sportivo punta a potenziare soprattutto il centrocampo ed il reparto difensivo. Per quanto riguarda la linea mediana, i principali obiettivi ora rispondono al nome di Granit Xhaka e Ardon Jashari. Per il 32enne svizzero sono stati messi sul piatto 15 milioni mentre il Bayer Leverkusen ne vorrebbe circa 20. Le interlocuzioni proseguiranno, con il manager albanese che, durante il prossimo incontro, provvederà a chiedere uno sconto sul prezzo esposto in vetrina facendo leva sul gradimento espresso dal mediano ex Arsenal.

Il 22enne, dal canto suo, viene valutato dal Bruges intorno ai 35 milioni. Cifra, questa, ritenuta eccessiva da Tare fin qui arrivato a quota 27. La pista, nonostante l’evidente distanza tra domanda ed offerta, resta viva e non è da escludere che, alla fine, il Milan decida di fare un passo avanti sostanziale inserendo nell’affare qualche bonus legato a determinati risultati personali e di squadra. In difesa, invece, piace molto un elemento caduto in disgrazia al Barcellona e pronto a cambiare aria.

Mercato Milan, Tare pronto a pescare dal Barcellona: imminente il blitz

Parliamo di Andreas Christensen, reduce da un’annata avara di particolari soddisfazioni. Il danese classe 1996 ha infatti trascorso ai box gran parte della stagione, per colpa di alcuni gravi infortuni. Il rientro è avvenuto il 29 aprile tuttavia, nelle settimane successive, non è riuscito a risalire nelle gerarchie dell’allenatore Hansi Flick e a ritrovare una certa continuità. Il contratto che lo lega ai colori blaugrana scade tra un anno ed il rinnovo non rientra nei piani del management spagnola, determinata piuttosto a piazzarlo altrove subito ed incamerare risorse fresche da reinvestire.

Tare, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘El Nacional’, si è iscritto alla corsa avanzando un’offerta formale da 8 milioni. Un rinforzo low-cost ma dalla grande esperienza. Allegri attende con le dita incrociata.