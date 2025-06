Allegri si oppone: “Resta con me”, salta la cessione

Importanti novità di mercato relative al futuro del Milan. Arriva la presa di posizione di Massimiliano Allegri che toglie il giocatore dal mercato.

In attesa di accogliere i primi acquisti come Modric e Ricci, Allegri si sta godendo le vacanze e dalla Sardegna lancia un indizio di mercato riguardo il futuro dei rossoneri.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la scelta dell’allenatore che, un po’ a sorpresa, ha deciso di puntare sull’esterno in vista della prossima stagione. Dunque, un problema in meno per Tare che dovrà togliere dal mercato il calciatore che proseguirà la sua esperienza in Serie A.

Una vera e propria sorpresa da parte dei Allegri che sta già studiando il Milan del futuro, che dovrà essere bravo a tornare protagonista nel campionato italiano.

Allegri dice no, lo toglie dal mercato: ecco le ultime

I rossoneri saranno una mina vagante per la prossima stagione

Attualmente la rosa è un cantiere aperto, visto che Tare è a lavoro per prendere dei nuovi giocatori che dovranno essere bravi ad alzare il livello qualitativo della squadra che ha già perso Reijnders.

In attacco è previsto un grande colpo, con Vlahovic che resta il preferito di Allegri che ha lanciato un indizio di mercato riguardo il futuro del calciatore.

Infatti, si chiudono le porte all’addio del giocatore che fino allo scorso anno non doveva far parte del progetto Milan. Un cambio di linea che conferma le intenzioni di Allegri di cambiare veste tattica alla squadra.

A riportare l’indiscrezione è Il Messaggero che riporta una frase dell’allenatore riguardo il futuro del calciatore, che sembrava destinato a partire. Invece è tutto bloccato: con il belga che si prepara a vivere una nuova stagione con la maglia del Milan. E’ arrivato il niet da parte di Allegri che ha chiuso le porte alla sua cessione: vuole tenerlo in rosa e sfruttare le sue abilità, visto che è un vero e proprio jolly che può permettergli anche di cambiare modulo e passare alla difesa a 3.

Allegri decisivo: Saelemaekers resta in rossonero

“Resta con me, non si muove”, così Massimiliano Allegri che ad alcuni tifosi della Roma ha chiarito la posizione di Alexis Saelemaekers che dopo la buona stagione in giallorosso è tornato di nuovo al Milan. Le intenzioni del tecnico sono abbastanza chiare: la volontà dell’allenatore è puntare sul belga che può essere una risorsa importante per la prossima stagione.