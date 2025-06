Calciomercato Juventus: non solo David, arriva un altro bomber

Sono ore decisive per la firma di David, che è pronto ad unirsi ai bianconeri per la prossima stagione. L’attaccante canadese è il preferito della dirigenza, a lavoro per trovare l’intesa con il giocatore e il suo entourage. Intanto, spunta un’altra pista per l’attacco.

C’è bisogno di rifondare il reparto offensivo, considerando la partenza di Kolo Muani e quella probabile di Dusan Vlahovic. Ecco perché la Juve ha messo nel mirino un altro calciatore giovane e di qualità, che ha tutto per fare bene in bianconero.

Da parte del club è arrivato il via libera con la società che adesso deve solo trovare l’intesa con la controparte che lo valuta sui 35-40 milioni di euro. Intanto, però, ha già bloccato il sostituto, per cautelarsi dall’eventuale partenza del giovane argentino.

Importanti novità di mercato sul futuro del giocatore che è pronto a vestire la maglia della Juventus. Il via libera può arrivare molto presto: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Juventus: prendono un nuovo attaccante

Cresce l’attesa da parte dei tifosi della Juventus che attendono i primi rinforzi per la prossima stagione.

La società ha iniziato a valutare alcuni profili giovani, tra cui anche David che resta il preferito per il reparto offensivo.

La novità, delle ultime ore, è rappresentata dal trasferimento a Bologna di Ciro Immobile che può aprire dei nuovi scenari di calciomercato che possono riguarda anche la Juve, interessata ad un giovane attaccante dei rossoblù.

Castro Juventus: con Immobile al Bologna si può fare

Secondo quanto riportato da Sky Sport manca sempre meno alla chiusura dell’affare con la fumata bianca che può arrivare nel giro di un paio di giorni. Infatti, Sartori attende solo il via libera del Besiktas per poi ufficializzare a Bologna Ciro Immobile, che firmerà un contratto di un anno con opzione.

Un’idea nata improvvisamente per il club rossoblù, alla ricerca di un bomber d’esperienza da mettere a disposizione di Italiano. Una scelta che può nascondere anche la volontà da parte del Bologna di cedere Castro, che in Italia piace soprattutto alla Juventus.

I bianconeri, infatti, possono decidere di puntare sul giovane attaccante che lo scorso anno ha messo a segno 8 gol in Serie A e che ha tutte le qualità per far bene anche in una big.