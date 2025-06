Dal Napoli alla Juve: sta per decollare un altro affare

Napoli-Juve, clamoroso intreccio di mercato all’orizzonte: colpo stellare, può finire subito nero su bianco

Due stagioni molto diverse quelle vissute da Napoli e Juventus che guardano con grande ottimismo e ambizioni rinnovate in vista della prossima annata calcistica. Gli azzurri, d’altronde, vantano un meritato tricolore cucito sul petto: tanto del merito va ad Antonio Conte.

Un lavoro tangibile sulla mentalità dei calciatori azzurri quello portato avanti dall’ex Commissario tecnico, protagonista di una stagione storica alla guida del Napoli. E nonostante le insistenti voci che lo avrebbero visto tornare sulla panchina della Juventus, alla fine l’allenatore di Lecce ha deciso di rimanere dov’è per scrivere una nuova pagina della storia azzurra. Una situazione abbastanza differente vive la Juventus che ha deciso di dare continuità al lavoro di Igor Tudor, coi bianconeri che stanno facendo molto bene anche nel Mondiale per Club.

La Vecchia Signora vuole tornare subito protagonista in Serie A, lottare per lo Scudetto e fare quanta più strada possibile pure in Champions League nella prossima stagione. Ecco perché saranno cruciali le decisioni che i dirigenti bianconeri prenderanno da qui alle prossime settimane. E così, come già accaduto in passato, l’interesse della dirigenza azzurra e di quella bianconera potrebbe incrociarsi per lo stesso obiettivo in sede di mercato.

Si parla di attacco, un reparto nel quale i campioni d’Italia in carica cercano un’alternativa – o compagno di reparto, a seconda delle esigenze di Conte – di Lukaku. D’altro canto i bianconeri hanno già in mente di salutare Vlahovic e, in attesa di novità sulla possibile permanenza di Kolo Muani, avrebbero messo nel mirino un grande nome che piace però tantissimo pure ad Antonio Conte.

Colpo dalla Premier: Juve e Napoli ci provano

Dall’Inghilterra arrivano in tal senso novità rilevanti per uno dei giocatori che, da mesi a questa parte, ha attirato con forza l’interesse delle due big italiane. Si parla di Marcus Rashford, attaccante di proprietà del Manchester United ma reduce da mesi di prestito all’Aston Villa.

Il 27enne inglese ha ancora tre anni di contratto con il club di Manchester ma i ‘Red Devils’ non hanno intenzione di puntare su di lui. Ecco che, secondo quanto riferito da ‘Caughtoffside.com’, tra le pretendenti alla firma di Rashford vi sarebbero proprio Juventus e Napoli, a caccia di un profilo internazionale per potenziare l’attacco. Pare, tuttavia, che non sarà un’operazione semplice. Perché in questo momento in vantaggio vi sarebbe il Newcastle che starebbe trattando con i ‘Red Devils’ l’approdo in bianconero di Rashford.

Prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni, una soluzione che potrebbe anche andar bene ai dirigenti dello United. D’altro canto da Manchester proveranno a spingere per la partenza immediata e a titolo definitivo: Rashford, 11 gol e 9 assist in 41 presenze lo scorso anno, viene valutato 40 milioni di euro.