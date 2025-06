Dimissioni Sarri: terremoto alla Lazio, annuncio choc

Si scatena il terremoto in casa Lazio: arriva l’annuncio choc che lascia i tifosi senza parole, Sarri potrebbe dare le dimissioni

La qualificazione in Conference League persa all’ultima curva è una ferita che fa ancora male alla Lazio, chiamata quest’anno a riscattare la passata stagione giocata decisamente al di sotto delle aspettative.

Il club biancoceleste ha deciso di mandare via Marco Baroni ed ha richiamato Maurizio Sarri che spera di poter regalare soddisfazioni ai suoi tifosi. Tuttavia le cose non si prospettano facili per il tecnico toscano che deve fare i conti con una situazione complicata in ottica mercato dove la Lazio si trova con le mani legate. Come confermato anche dallo stesso presidente Claudio Lotito, i biancocelesti si trovano con il mercato bloccato per aver sforato i paletti imposti dalla COVISOC e sarà difficile fare acquisti di un certo spessore.

Sebbene tramite un comunicato ufficiale la Lazio abbia provato a tranquillizzare i propri tifosi, sostenendo come la situazione economico-finanziaria non sia così tragica, c’è preoccupazione per la nuova stagione. E preoccupato lo è ovviamente Sarri che non si aspettava ci potessero essere problemi sul mercato dove si aspetta dei rinforzi di qualità.

Una situazione che potrebbe addirittura portare alle clamorose dimissioni del tecnico toscano, almeno secondo il giornalista Enrico Camelio che via social ha aperto a questo scenario.

Lazio, Sarri invitato a dimettersi: l’annuncio di Camelio sciocca i tifosi

La Lazio non potrà fare il mercato importante che si aspettava Maurizio Sarri a causa di una situazione economica non ottimale ed il tecnico toscano è rimasto spiazzato. Una sorpresa che potrebbe anche tramutarsi in dimissioni che avrebbero del clamoroso secondo quanto riportato sul proprio profilo X dal giornalista Enrico Camelio.

Il noto giornalista romano e conduttore radiofonico ha proprio invitato Sarri a dimettersi qualora non fosse soddisfatto della situazione attuale: “Lo dica oggi Sarri, se non gli sta bene che la Lazio NON farà calciomercato si dimetta immediatamente. Non voglio sentire scuse ad ogni eventuale sconfitta. Gli uomini leali fanno questo” ha scritto, chiedendo al tecnico toscano di non cercare alibi nel corso della stagione qualora le cose non andassero per il verso giusto.

Un post che ha diviso la tifoseria laziale tra chi si è detto d’accordo con Camelio e chi, invece, ha sottolineato come la colpa non può essere solo e sempre degli allenatori, ma anche della dirigenza. Principale bersaglio di quest’ultimi è, ovviamente, il presidente Lotito accusato di aver condotto lui la Lazio in questa situazione complicata. Ad oggi, va precisato come Sarri non pensi affatto alle dimissioni, ma è chiaro che se al termine del mercato non sarà soddisfatto le cose potrebbero precipitare.