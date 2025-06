Esplode il caso Antonio Conte: nervosismo e tensione a Napoli

Cresce la tensione in casa Napoli, occhio ad Antonio Conte ed il suo futuro: l’annuncio delle scorse ore è semplicemente pazzesco

Il sogno è diventato realtà. Nonostante una rivale decisamente più attrezzata, almeno sulla carta, il Napoli è riuscito nell’impresa di battere l’Inter e aggiudicarsi la Serie A 2024/25. Uno Scudetto dal sapore speciale, in primis, per Antonio Conte.

“Veni, vidi, vici”. E così è stato. Anche grazie all’assenza di impegni europei il Napoli ha potuto portare avanti la stagione perfetta, chiusa davanti a tutti. E adesso – in realtà già da un po’ – si programma il futuro, ancora una volta con Conte in panchina. Il tecnico di Lecce, nonostante le titubanze che per qualche giorno lo hanno avvicinato in maniera importante al ritorno alla Juventus, alla fine è rimasto sotto l’ombra del Vesuvio. Dopo la gioia che ha coinvolto una città intera, uno sforzo importante che ha portato il tricolore a Napoli per la quarta volta nella sua storia, tornano le nubi.

Almeno all’apparenza. Perché si parla di Antonio Conte e di un presunto malumore che potrebbe complicare i piani del Napoli di De Laurentiis. L’ex Commissario tecnico non solo non sarebbe soddisfatto da alcune dinamiche riscontrate post campionato ma sarebbe addirittura seccato: una vicenda che torna a far tremare i tifosi partenopei quando mancano ormai poche settimane all’inizio della Serie A 2025/26.

“È seccato”: Conte-Napoli, ora cambia tutto

‘Enganche’, pagina che su ‘X’ spesso e volentieri rivela in anticipo le indiscrezioni di mercato riguardanti le big di Serie A, stavolta ha fatto un resoconto sulla situazione in casa Napoli e su una questione che evidentemente non ha fatto minimamente piacere ad Antonio Conte.

Pare infatti che l’ex allenatore di Juventus e Inter sia un po‘ seccato per alcune situazioni in essere in casa Napoli. Il tecnico salentino non è entusiasta né del caos mediatico che si è creato in seguito al comunicato del Napoli di pochi giorni fa, né per le trattative di mercato portate avanti fino a questo momento. Da Musah a Lucca fino a Beukema, trattati – secondo quanto riferito – al ribasso da De Laurentiis. La prima questione si riferisce al comunicato diramato dal Napoli poco meno di una settimana fa nel quale la società partenopea ha ringraziato – in evidente tono polemico – giornalisti e i media in generale per l’attenzione verso il club.

“È sempre e unicamente il Napoli che fa il mercato, non unilateralmente il Preisdente o il Direttore o l’Allenatore”, si legge. “De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte ma è il Napoli che fa il mercato”, si legge in maiuscolo. Un intervento che, evidentemente, non è affatto piaciuto all’allenatore salentino. L’estate è ancora lunga e solo il mercato potrà quindi dare le dovute risposte, a Conte e ai tifosi del Napoli che oggi vantano uno Scudetto cucito con merito sul petto.