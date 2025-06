Firma Anguissa, annuncio improvviso: dove giocherà

Svolta nel futuro di Frank Anguissa, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: ecco dove giocherà nella prossima stagione, tutti i dettagli

Continua a tenere banco, in casa Napoli, il futuro di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, uno dei grandi protagonisti di entrambi gli scudetti partenopei degli ultimi anni, aveva manifestato al termine di questa stagione la volontà di andare a provare nuove esperienze di vita. Una decisione che in queste settimane è stata però più volte messa in discussione, fino alla svolta improvvisa di queste ore: con un annuncio improvviso è stato svelato, infatti, quale dovrà essere il suo futuro.

La situazione del camerunese è chiara: in scadenza di contratto in questo mese di giugno, dovrebbe vedere il suo accordo prolungato da parte del Napoli per altre due stagioni tramite un’opzione presente nel contratto. Tuttavia, questo non vuol dire che Anguissa non possa avere ambizioni diverse.

Più che sul piano economico, il suo discorso sembrava motivazionale. Dopo aver vinto due scudetti, peraltro molto diversi, a Napoli, Frank sentiva il bisogno di mettersi alla prova con realtà diverse, probabilmente anche per esigenze familiari, magari tentando un’avventura più esotica e redditizia.

Ma con l’affare Musah saltato improvvisamente, e le voci su altri innesti a centrocampo congelate, in questo momento sembra chiaro che il club non abbia alcuna intenzione di lasciar andare il camerunese, pronto comunque a mettere la firma per decidere il proprio futuro in vista della prossima stagione.

Cambia tutto per Anguissa, c’è la firma: arriva l’annuncio

A parlare della situazione relativa ad Anguissa, paragonata peraltro a un’altra situazione delicata in casa Napoli, quella relativa a Lobotka, perno del centrocampo prima di Spalletti, poi di Conte, è stato Enrico Fedele.

L’ex dirigente, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua sul futuro dei due giocatori, invitando in particolare il club azzurro a fare in fretta a decidere il loro futuro. La squadra campione d’Italia non può infatti rischiare di perdere due elementi del genere.

“C’è il rischio che i due se ne vadano, e il Napoli ha il dovere di accontentarli“, ha spiegato Fedele, aggiungendo: “Per evitare problemi deve far firmare un rinnovo a entrambi, e ci vorrà anche un altro ‘cagnaccio’ lì in mezzo“.

Un’analisi molto lapidaria da parte di Fedele, preoccupato degli equilibri, ora che in azzurro è arrivato anche un giocatore come De Bruyne: “Quando gioca lui, chi gli metti accanto?“. Un problema che starà a Conte e Manna risolvere, per non rischiare comunque di ritrovarsi con una rosa meno adeguata del previsto, ma al contempo per evitare di trattenere con forza giocatori scontenti.