Il Mondiale aiuta l’Inter: Pio Esposito via per una cifra folle

Possibile svolta di calciomercato che riguarda il futuro del talentuoso calciatore dell’Inter Francesco Pio Esposito, il giovane che è appena tornata alla base nerazzurra.

Dopo un grande anno in Serie B con la maglia dello Spezia dove ha trascinato il club ligure ad un passo dal ritorno in Serie A grazie ai suoi 19 gol, ora Francesco Pio Esposito è pronto a far decollare la sua carriera. Perché il giovane attaccante di soli 19 anni ha intenzione di restare sulla scia dell’entusiasmo cercando di fare qualcosa di veramente importante in vista del futuro della sua carriera che può cambiare da un momento all’altro.

Ci sono ora delle nuove notizie che possono seriamente cambiare il futuro di Pio Esposito che si sta rendendo protagonista anche con la maglia dell’Inter negli Stati Uniti dove si sta giocando il Mondiale per Club. Perché arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano la scelta che farà proprio il giocatore con la società nerazzurra.

In questo momento Pio Esposito gioca il Mondiale per Club con l’Inter dove è andato anche in gol nell’ultima partita e tutto il mondo osserva le sue qualità. Il forte colosso di origini napoletane è finito nel mirino dei migliori club d’Europa che vorrebbero fare uno sforzo importante per prenderlo in vista dei prossimi anni e garantirsi i suoi anni migliori di carriera.

Calciomercato Inter: Pio Esposito via per una folle offerta

Adesso il calciomercato dell’Inter può cambiare con Pio Esposito che può essere la pedina fondamentale per spostare la strategia del club nerazzurro che guarda al futuro. Occhio a quelle che possono essere le scelte del giocatore in vista della sua carriera.

Ci sono delle importanti novità che arrivano con i retroscena di mercato di Alfredo Pedullà che svela la decisione da parte del Napoli di provare l’acquisto per Pio Esposito con un’offerta di 30 milioni che l’Inter ha rifiutato.

Un chiaro segnale da parte del club milanese che quindi vuole provare a tenere Pio Esposito e soltanto per una folle offerta può partire già in questa sessione di mercato. Così facendo, infatti, servirà una maxi offerta da oltre 40 milioni di euro per convincere l’Inter a vendere il giocatore.

Occhio a quello che può accadere dopo il Mondiale per Club con l’Inter che può vendere Pio Esposito se dovesse arrivare la giusta offerta folle dall’estero.