Papu Gomez torna in Serie A: svelato il club

Dopo 2 anni di squalifica, Papu Gomez è pronto a tornare in campo. Ultimamente si è allenato con il Renate e da solo, tenendosi in forma in vista del possibile rientro che potrà avvenire molto presto.

Arriva l’annuncio da parte del giocatore che, nel corso di un’intervista, ha parlato del suo futuro e di una possibilità relativo al ritorno in Serie A.

Un vero e proprio appello da parte dell’argentino, che ha vinto in carriera il Mondiale con l’Argentina e l’Europa League con il Siviglia oltre ad essere stato protagonista dell’Atalanta che con lui raggiunse per la prima volta la qualificazione in Champions.

Annuncio di Papu Gomez: ecco tutti i dettagli

Intervistato dal QS, il Papu Gomez ha parlato di mercato e del suo futuro aprendo alla possibilità di andare a Bologna.

“Bologna è una bella realtà, hanno costruito qualcosa di importante. Giocare con i rossoblù sarebbe spettacolare però io sono realista. Loro cercano, giustamente, dei profili diversi, più giovani. Inoltre c’è chi dubita su di me perché sono rimasto fermo due anni. Ma con certezza dico che chiunque mi prenderà farà un vero affare”.

Sartori ha dei grandi meriti in ciò che è adesso il Bologna. Ha fatto fare un salto di qualità alla squadra, come è successo a Bergamo dove siamo stati 5 anni insieme. Fu lui a portarmi all’Atalanta, dopo una stagione negativa al Mentalist, in Ucraina. Lui ha un’abilità pazzesca, fiuta i campioni. Sa individuare ciò che serve alla squadra. Conosce bene il calcio in generale e soprattutto quello sudamericano. Spesso mi chiedeva informazioni su dei giocatori argentini”.

“Italiano? Lo stimo dai tempi di La Spezia, poi a Firenze ha fatto bene. E’ sempre stata dura affrontare le sue squadra, è un grande allenatore”.

Parole di stima che confermano l’entusiasmo di Papu Gomez di voler intraprendere una nuova avventura in Serie A, magari proprio a Bologna. Intanto, un altro club si è iscritto alla lista delle pretendenti per il giocatore.

Gomez si propone al Bologna ma c’è il Padova che spinge per averlo

L’argentino ha aperto le porte all’ipotesi Bologna anche se per il momento non è arrivata alcuna conferma da parte del club che – come confermato dallo stesso giocatore – è alla ricerca di profili più giovani.

A prescindere dalla suggestione Bologna per il Papu Gomez, che dovrebbe restare tale, in Serie B c’è chi lavora per prendere il giocatore che ha ricevuto una proposta dal Padova di Mirabelli.