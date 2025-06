Soulé via dalla Roma, esplode la bomba: i dettagli

A distanza di qualche settimana dalla fine del campionato, arriva un annuncio clamoroso su Soulé: via dalla Roma, cosa è successo

L’impatto di Matias Soulé con la Roma non è stato dei migliori. Arrivato per oltre 25 milioni dalla Juventus come una delle grandi promesse del calcio argentino, ha faticato molto a trovare la propria dimensione in giallorosso. A lungo relegato in panchina, prima da De Rossi, poi da Juric e inizialmente anche da Ranieri, il fantasista ha vissuto una stagione in crescendo. Anche per questo nessuno si aspettava l’annuncio delle ultime ore. “Via da Roma“, l’ex Frosinone ha confessato tutto.

Per quanto la squadra capitolina gli abbia permesso di disputare il suo primo campionato da protagonista in una grande, è chiaro che Soulé avrebbe preferito vivere una stagione diversa. Anche per il prezzo pagato dal club, si aspettava evidentemente di dover diventare un perno inamovibile della squadra.

Ha invece faticato a trovare spazio, minuti e gol, inizialmente, salvo poi trasformarsi in un giocatore fondamentale per la squadra allenata da Claudio Ranieri negli ultimi mesi di campionato. Ed è proprio ricordando quest’ultima parentesi che Soulé si è convinto a rimanere, a darsi una chance e a scommettere ancora sul progetto giallorosso. Una decisione che, per il momento, si è rivelata corretta, come confermato dallo stesso calciatore.

Colpo di scena per Soulé: via da Roma, l’annuncio sorprende i tifosi

In un momento in cui la Roma è impegnata in cessioni varie, per cercare di migliorare il bilancio entro la fine di giugno, del suo futuro non se ne parla. La società giallorossa, anche ora che è arrivato Gasperini in panchina al posto di Ranieri, vede nell’argentino ancora un perno da cui ripartire, su cui costruire le proprie fortune.

E pensare che, solo pochi mesi fa, Soulé è stato però davvero a un passo dall’addio anticipato alla Roma. A confessarlo è stato lo stesso fantasista ex Juve, in un’intervista rilasciata ad alcuni youtuber argentini.

La sostanza è semplice: se Soulé è ancora un giocatore della Roma, il merito è di mister Claudio Ranieri. Racconta lo stesso argentino: “All’inizio giocavo poco, non ce la facevo più. Ero sul punto di andarmene“.

Le cose però sono cambiate quando, con la sua solita saggezza, Ranieri ha capito di non dover depauperare un potenziale del genere: “Ho parlato con il mister e mi ha chiesto di restare, assicurandomi che sarebbe arrivata la mia occasione. E alla fine è stato così, ora sto giocando ed è quello che volevo“.