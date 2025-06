Via dal Chelsea, Maresca lo manda al Napoli: “Può succedere”

Nuovo affare sull’asse Londra-Napoli con gli azzurri pronti, questa volta, a chiudere per il calciatore che è un’altra richiesta di Antonio Conte.

Arrivano le parole dell’allenatore del Chelsea Enzo Maresca, che non ha chiuso le porte all’addio del giocatore che è pronto a fare le valigie per vivere una nuova avventura in un altro campionato.

L’Italia è una destinazione gradita al ragazzo che può prendere in considerazione l’offerta del Napoli.

Conferme sull’offerta del Napoli per il calciatore del Chelsea. Dopo aver chiuso il colpo Lukaku lo scorso anno, adesso gli azzurri sono pronti a strappare un altro giocatore agli inglesi che hanno una rosa profonda ed hanno bisogno di sfoltirla per la prossima stagione.

Calciomercato: dal Chelsea al Napoli, si può fare

Il Chelsea punta i quarti di finale del Mondiale per club ma prima bisognerà superare l’ostacolo Benfica. Intanto, in conferenza stampa Enzo Maresca ha parlato del futuro di alcuni giocatori che possono partire durante questo calciomercato estivo.

Nell’elenco c’è anche Trevoh Chalobah che resta un obiettivo del Napoli di Conte. Il difensore, infatti, è nella lista mercato degli azzurri che sono alla ricerca di un centrale.

Ecco le dichiarazioni di Maresca che non ha chiuso le porte all’ipotesi di una cessione di Chalobah.

“Può accadere di tutto in questo calciomercato. Io vorrei tenere tutti ma il mercato è aperto e non ci sono certezze. Si possono prendere e vendere i giocatori. Trevoh si è fatto trovare pronto a gennaio, quando è tornato. Abbiamo conquistato un posto in Champions anche grazie a lui che ci ha dato una grande mano”.

“Siamo felici di averlo a disposizione, per il momento. Poi il mercato è aperto è può succedere qualsiasi cosa. Ciò vale per Chalobah che per altri giocatori della rosa”.

Chalobah al Napoli? La conferma indiretta di Maresca

Considerate le difficoltà per arrivare a Beukema del Bologna, il Napoli ha iniziato a sondare anche altri profili per la difesa. Il nome di Chalobah è gradito ad Antonio Conte con Manna che ha già mosso i fili per tentare di prenderlo dal Chelsea.

Le parole di Maresca in conferenza confermano la volontà del club di tenerlo ma allo stesso tempo non chiudono le porte ad una partenza del giocatore. Infatti, dalle parole del manager italiano traspare una sensazione negativa riguardo la permanenza in squadra di Chalobah che può realmente lasciare il Chelsea per il Napoli.