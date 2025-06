Juventus, l’ex City è il colpo in difesa: sarà titolare con Bremer

La Juventus lavora sul mercato per migliorare la difesa in vista di ciò che arriva per i bianconeri dopo il Mondiale per Club.

Con Igor Tudor in panchina, aprendo il nuovo ciclo alla Juventus in vista della stagione 2025/2026, una delle priorità della dirigenza bianconera è individuare un difensore di livello internazionale da affiancare a Gleison Bremer, per migliorare la qualità difensiva della Juventus.

Tra i nomi che sono circolati, figura anche l’ex titolare di Pep Guardiola che, dopo la Champions League vinta da protagonista nel 2023, ha scelto di seguire Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Ma le cose tra lui e il club saudita sembrano arrivate ai titoli di coda, portando così la Juventus davanti a quella che è un’occasione di calciomercato non da poco.

Calciomercato Juventus: il colpo è l’ex Manchester City

Sono diversi i club che puntano sull’ex difensore centrale del Manchester City e attualmente in forza all’Al-Nassr in Arabia Saudita.

La notizia sul possibile approdo alla Juventus è stata riportata dalla Spagna, precisamente dal portale Fichajes.net, che ha spiegato come il centrale spagnolo abbia manifestato la volontà di tornare a giocare in Europa.

Il motivo è chiaro da parte dell’ex City: in vista del Mondiale 2026 ha voglia di non rischiare di restare fuori con la Spagna. Dopo una stagione tra alti e bassi in Arabia, Aymeric Laporte teme di perdere chance nella corsa per un posto tra i convocati del CT iberico. Per questo motivo, un ritorno nel calcio europeo e in un club importante come la Juventus, rappresenterebbe per tutti una soluzione ideale. Sia per la Juve che lo avrebbe come titolare in difesa, sia per Laporte stesso che cerca un ruolo centrale in un top club d’Europa.

Le cifre del colpo in difesa per la Juventus

Il classe ’94, Aymeric Laporte, è uno dei centrali difensivi di maggiore esperienza tra le occasioni di calciomercato che si stanno presentando per la Juventus. Sarebbe perfetto per affiancare Bremer, che tornerà titolare alla Juventus dopo l’infortunio che lo ha tenuto out dai giochi per l’intera stagione che si sta concludendo dopo il Mondiale per Club che la Juve sta vivendo negli USA.

In questo momento l’Al-Nassr sarebbe disposto a cederlo per 15-20 milioni e non oltre, con i bianconeri che giocano anche al ribasso sulle richieste. Sulle tracce di Laporte c’è anche l’interesse dell’Athletic Bilbao che vorrebbe riportarlo a casa. Conteranno le volontà dello stesso difensore spagnolo che avrebbe già dato il via libera al suo entourage per calare le enormi richieste economiche su un ingaggio che con l’Al-Nassr raggiunge cifre che sono irraggiungibili sia per Juve che per tutti gli altri club d’Europa interessati a lui.